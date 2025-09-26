Bleibt Langquaid auswärts ohne Niederlage?

Einen ersten Schritt aus dem tiefen Tabellenkeller tat vor einer Woche der TuS 1860 Pfarrkirchen mit seinem unerwarteten 4:3-Sieg beim TV Schierling. Acht Punkte haben die auf dem drittletzten Rang stehenden Linhart/Schildmann-Schützlinge auf ihrem Konto, wobei bisher kein einziger Punkt in der heimischen "Rennbahn" erlaufen und erkämpft wurde. Ähnliche Vorzeichen bei den Labertalern, die sich auswärts auch wohler zu fühlen scheinen, bei ihren fünf Begegnungen ungeschlagen blieben und neun Punkte einheimsen konnten. Geht eine Serie zu Ende? Die Rottaler haben sich nach zwei Zittersaisonen verstärkt auf dem Spielermarkt umgesehen und ihre beiden Abgänge durch acht Neuverpflichtungen mehr als kompensiert. Mit den jungen Felix Heudecker (4 Tore) und dem Ex-Walburgskirchener Raphael Linke (5) bieten sie zwei brandgefährliche Angreifer auf, während im Defensivbreich Schlussmann Sebastian Baier und Kapitän Max Grabow, der jedoch noch einige Zeit ausfällt, seit Jahren das Rückgrat bilden. Zuletzt lief bei den Rottalern eine blutjunge Elf - Durchschnittsalter unter 22 Jahren - auf, die mit ihrem jugendlichen Elan und Einsatz bis zum Schlusspfiff auch der routinierteren Gäste-Mannschaft gefährlich werden kann. Doch auch bei den Langquaidern ist unter Trainer Matthias Eisenschenk ein Verjüngungsprozess eingeleitet worden, auch wenn alte "Haudegen" wie der vielseitige Patrick Slodarz noch äußerst wertvoll sind. Noch nicht ganz zufrieden ist man bei den TSV-Verantwortlichen mit der Torquote der Weiß-Blauen, zwei Tore in den vergangenen vier Partien zeigen, wo der Schuh drückt. In dieser Hinsicht scheint jedoch beim TuS der Knoten in Schierling geplatzt zu sein. Weit mehr Sorgen bereitet ihm seine Anfälligkeit in der Abwehr, während der TSV Langquaid auch ohne ihren Defensivchef Christoph Blabl, der wieder zurück ist, in Walkertshofen gewohnte Stabilität zeigte. Ob auch Aaron Bice wieder auflaufen kann ist fraglich, während Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Leon Schlegel, Michael Schwank, Timo Sterl und Markus Weiherer dem Team sicherlich fehlen werden. Auch hinter dem Einsatz von David Meißner, der sich bei einem Zweikampf in Walkertshofen verletzt hat, steht ein dickes Fragezeichen, so dass Jannik Möller wieder sein Können zeigen kann. Trotz dieser Misere wollen Florian Brunner, Benedikt Köppel & Co. in der Fremde - auch zum sechsten Mal in Folge - nicht leer ausgehen und zumindest einen Punkt mit nach Hause bringen. Im Frühjahr gelang dort sogar ein 2:0-Erfolg.

Spielbeginn ist am Samstag, 27. September, um 14.00 Uhr, in der "Rennbahn" in Pfarrkirchen (Peter-Adam-Str. 52). Schiedsrichterin Katrin Filser (SC Bruckberg) leitet die Partie.