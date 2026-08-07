Bleibt Haberskirchen im Flow?

Für die Haberskirchener wartet damit erneut ein Gegner, über den man noch nicht allzu viele Erkenntnisse gesammelt hat. Das Ziel ist jedoch klar: Die erfolgreiche Serie soll weiter ausgebaut werden.

Am kommenden Sonntag trifft die SpVgg. Haberskirchen auf den nächsten Aufsteiger der Kreisklasse: die DJK-SV Taubenbach.

Das bekannteste Gesicht beim Aufsteiger ist zweifellos Trainer Michael Kostner. Der 57-Jährige kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken.

Die DJK-SV Taubenbach konnte nach einigen schwierigen Jahren endlich den verdienten Aufstieg in die Kreisklasse feiern.

Er absolvierte Bundesligaspiele für den Hamburger SV und den 1. FC Köln, gewann mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal und beendete seine aktive Laufbahn im Jahr 2000 bei Wacker Burghausen.

Darüber hinaus stand Kostner einst sogar im erweiterten Blickfeld der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Berti Vogts.

In seinem zweiten Jahr in Taubenbach führte er die Mannschaft nun zum Aufstieg. Die ersten Ergebnisse in der neuen Liga zeigen, dass die DJK-SV keineswegs nur zum Punktelieferanten werden möchte.

Gegen Julbach setzte es zwar eine knappe Niederlage, im Heimspiel gegen Malgersdorf holte man sich jedoch verdient einen Punkt.

Besonders in der Offensive verfügt Taubenbach über einige gefährliche Spieler. Hervorzuheben ist dabei Wolfgang Orsan, der in der Aufstiegssaison starke 25 Treffer erzielte.

Insgesamt erwartet die SpVgg. Haberskirchen ein kompaktes und kampfstarkes Team, das alles daransetzen wird, den ersten Sieg in der Kreisklasse einzufahren.

Zwei Spiele, zwei Siege: Die Bilanz der SpVgg. Haberskirchen kann sich sehen lassen. Trainer Jan Bühler möchte diesen erfolgreichen Start natürlich fortsetzen.

Nach dem turbulenten Auftakt in Postmünster präsentierte sich seine Mannschaft gegen Julbach deutlich stabiler und reifer.

Erneut gelang es, in der Schlussphase die Entscheidung zugunsten der SpVgg. herbeizuführen.

Vor allem in Sachen Fitness und Mentalität scheint das Team bereits in guter Verfassung zu sein.

Noch greifen nicht alle Mechanismen perfekt ineinander, doch die Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen wird von Woche zu Woche besser.

Zudem zeigt sich die Offensive vielseitig: Wenn Matthias Denk einmal nicht trifft, springen Korbinian Stuckenberger oder Moritz Wimmer in die Bresche.

Die Mannschaft um Kapitän Jonas Busler präsentiert sich derzeit auf einem guten Niveau und ist in der Lage, jedem Gegner Probleme zu bereiten.

Positiv ist auch die Personalsituation. Aktuell bleibt die SpVgg. weitgehend von Verletzungen verschont, und Torjäger Johannes Wimmer arbeitet nach seiner Pause am Comeback.

Dennoch wartet in Taubenbach eine anspruchsvolle Aufgabe, die man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen wird.

Auch die zweite Mannschaft befindet sich auf einem guten Weg. Nachdem man in der vergangenen Saison häufig Lehrgeld bezahlen musste, konnte man zuletzt gegen Julbach durchaus mithalten.

Mit Unterstützung einiger AH-Spieler aus der „goldenen Generation“ der SpVgg. Haberskirchen wirkt das Team deutlich gefestigter.

Am Sonntag sollen die nächsten Punkte eingefahren und der positive Trend bestätigt werden.

Wichtiger Hinweis für alle Haberskirchener Fans:

Die erste Mannschaft bestreitet bereits um 14:00 Uhr ihr Spiel in Taubenbach.

Die zweite Mannschaft ist anschließend um 16:00 Uhr im Einsatz.