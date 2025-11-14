Bleibt die Westkampfbahn eine Festung? Vorbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Der heimstarke 1. FC Düren empfängt am Sonntag Aufsteiger SSV Bornheim. Ein Leistungsträger wird definitiv fehlen.

„Niemand erobert die Westkampfbahn.“ Diesen Satz posaunte Robert Wirtz, Stadionsprecher des 1. FC Düren, in den äußerst erfolgreichen Zeiten des Clubs immer wieder durchs Mikrofon. Seit dieser Saison trifft diese Aussage wieder zu, denn die neuformierte Mannschaft des FCD ist in der Fußball-Mittelrheinliga auf heimischem Terrain noch ungeschlagen.

Starke Heimbilanz

Vier Siege und ein Remis lautet die Bilanz, die den Dürenern Platz zwei der Heimtabelle beschert. Lediglich Eintracht Hohkeppel weist eine etwas bessere Tordifferenz auf und rangiert somit punktgleich mit dem FCD an der Spitze.

Im Gesamtklassement belegen die beiden Regionalliga-Absteiger mit jeweils 18 Punkten den sechsten (Hohkeppel) und achten Platz (Düren). Mit Blick auf den FCD ist das eine ziemlich beeindruckende Zwischenbilanz, denn die Eintracht startete als klarer Aufstiegsfavorit ins Rennen, während die Dürener aufgrund der laufenden Insolvenz eher als Abstiegskandidat gehandelt wurden.

Am Sonntag peilt der FCD den nächsten Dreier an. Das Lausberg-Team empfängt ab 14.30 Uhr Aufsteiger SSV Bornheim auf der Westkampfbahn. „Wir schätzen Bornheim als ein starkes Kollektiv ein. Der Gegner verfügt über eine weitestgehend eingespielte Mannschaft und hat in dieser Saison viele starke Spiele abgeliefert“, warnt Dürens Coach davor, den Tabellenzwölften zu unterschätzen. „Ich erwarte am Sonntag einen Abnutzungskampf von zwei Teams, die sich nichts schenken werden. Es geht um Intensität und den Willen, eine möglichst erfolgreiche Zweikampfführung an den Tag zu legen. Für die Zuschauer wird es sicherlich eine sehr interessante Partie“, ergänzt der 31-jährige Übungsleiter.

Definitiv verzichten muss Lausberg dabei auf den gelbgesperrten Leistungsträger Emeraude Kongolo. „Ansonsten sind alle Jungs an Bord“, betont der Trainer.

Die Spiele am Wochenende: Hennef - Porz, 1. FC Düren - Bornheim (beide So., 14.30), Merten - Wegberg-Beeck (So., 15.00), Fort. Köln II - Königsdorf, Hohkeppel - Sportfr. Düren, Frechen 20 - Bergisch Gladbach (alle So., 15.30), Pesch - Siegburg (So., 15.45)

Auf der Dürener Westkampfbahn findet am Sonntag ab 13 Uhr im Rahmen des Spiel des FCD gegen Bornheim wieder ein Familienfest statt. „Torwandschießen, Geschwindigkeitsmessung, ein Maltisch sowie Überraschungen“ stehen laut Vereinsangaben auf dem Programm. Außerdem haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, dass es aufgrund der ungünstigen Wetterprognose eine freie Platzwahl geben wird. Demnach dürfen auch Besitzer einer Stehplatzkarte auf der überdachten Holztribüne Platz nehmen.

