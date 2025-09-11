Bleibt die Heimbilanz der SpVgg Unterhaching makellos?

Auf den Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching, wartet am Freitagabend gegen Aubstadt das nächste Spitzenspiel.

Unterhaching – Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Aubstadt können sich die Fußballer der SpVgg Unterhaching an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern weiter absetzen. Am vergangenen Heimspieltag vor zwei Wochen ging es für die Hachinger gegen den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg II um Platz eins, und an diesem Freitag (19 Uhr) folgt im Unterhachinger Uhlsport Park für den Tabellenführer der Regionalliga Bayern das nächste Spitzenspiel. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender muss sich gegen den Dritten TSV Aubstadt beweisen.

In sieben Spielen ungeschlagen

Nicht nur die bis dato in sieben Spielen ungeschlagenen Hachinger, sondern auch die Mannschaft aus der unterfränkischen Gemeinde unweit der Grenze zu Thüringen ist derzeit gut drauf. Der TSV, der nach dem Aufstieg seine sechste Saison in Serie in der Regionalliga absolviert, war zuletzt sechsmal in Serie ungeschlagen. Zuletzt fuhr das Team vom deutsch-rumänischen Cheftrainer Claudio Bozesan drei Siege in Serie ein. Unter den Erfolgen befand sich ein überraschender Sieg gegen die um den Aufstieg spielenden Würzburger Kickers und der holprige Saisonstart mit einer Auftaktniederlage gegen Burghausen ist längst verdaut. Die Unterfranken besitzen mit Angreifer Severo Sturm einen richtigen Torjäger in ihren Reihen (fünf Saisontore), allerdings besticht die Mannschaft aus dem 700-Einwohner-Dorf im nördlichen Unterfranken in dieser Saison insbesondere auch in der Defensive. Mit nur sechs Gegentoren in sieben Partien besitzen die auswärts noch ungeschlagenen Aubstädter hinter den Hachingern als Primus (fünf Gegentore) zusammen mit dem FC Bayern II (6) die stärkste Abwehr der Liga.

Die SpVgg kann wiederum auf eine makellose Heimbilanz mit drei Siegen verweisen. Zudem hat sich der Ligakrösus bisher in den drei Heimpartien noch kein einziges Gegentor gefangen. Im Vergleich zu den Vorwochen müssen die Hachinger im Spiel der beiden defensivstarken Teams allerdings die Abwehr auf der zentralen Position des Torhüters umbauen. Stammtorwart Erion Avdija leistete sich einen Blackout im vergangenen Auswärtsspiel in Eichstätt und wurde mit Rot vom Platz gestellt und fehlt gesperrt. Für den bisher gut aufgelegten Hachinger Neuzugang dürfte das erst 17-jährige Talent José Kohler in die Stammelf rücken. Und für den gelb-rot gesperrten Linksverteidiger Andy Breuer dürfte der zuletzt verletzungsbedingt fehlende Kapitän Markus Schwabl wieder in die Startformation rutschen.

Umstellungen durch zwei Platzverweise

Bei den Gästen hat zwar das Verletzungspech zugeschlagen, die Aubstädter müssen aufgrund zweier Platzverweise in der Vorwoche für die beiden Mittelfeldspieler Timo Pitter und Marco Nickel ebenfalls umstellen. Allerdings dürften die Hachinger, die in vier Duellen gegen Aubstadt bis dato noch nie den Kürzeren zogen und ihre beiden Heimspiele in den beiden Regionalligaspielzeiten von 2021 bis 2023 jeweils gewannen, vor den in diesem Jahr besonders gut aufgelegten Gästen gewarnt sein.

SpVgg Unterhaching: Kohler – Schwabl, Stiefler, Pfluger, Winkler – Gevorgyan, Ortel – Aigboje, Skarlatidis, Negele – Pfeiffer