Bleibt der VfB ungeschlagen? „Bekommen wir ihre Schlüsselspieler in den Griff, sieht es gut aus“

Mittlerweile schon fast ein wenig einsam thront der VfB Forstinning nach gerade einmal sechs Spieltagen an der Spitze der Bezirksliga Ost. Mit einem erstaunlichen 19:1-Torverhältnis und der Optimalausbeute von 18 Punkten distanziert der VfB die Konkurrenz, lediglich der FC Aschheim sowie Dorfen und Ampfing können noch Schritt halten. Zudem besiegte Forstinning in dieser Saisonphase bereits vier der sechs nachfolgenden Vereine.

Es scheint also alles gerichtet für einen weiteren Dreier heute Abend im heimischen Sportpark, um 19.30 Uhr gegen den Ligakonkurrenten SV Miesbach. Trotzdem erwartet Trainer Gery Lösch keinen Spaziergang gegen den zuletzt schwächelnden Gegner. „Miesbach steht auswärts sehr diszipliniert. Aber wenn wir ihre zwei, drei Schlüsselspieler in den Griff bekommen, sieht es gut aus.“ Vor allem auf Josef Sontheim wird die VfB-Abwehr ihr Augenmerk legen, der Miesbacher Angriffsspieler steht schon wieder bei sechs Treffern nach seinen 30 Toren in der Vorsaison.

Die übervolle Ersatzbank bietet Lösch dabei einige Optionen, auch wenn sich zumindest ein Großteil der Startelf in den letzten Partien herauskristallisierte. Dimitar Kirchev steht nach seiner Urlaubsrückkehr wieder zur Verfügung, aktuell fehlen lediglich Felix Breuer (Muskelfaserriss) und Ante Basic (Urlaub).

SV Miesbach hat vor allem defensiv Probleme

Für den Kontrahenten SV Miesbach, mit dem Saisonziel Platz fünf bis neun, läuft der Ball in dieser Saison dagegen noch etwas unrund. Nach zwei Siegen aus den ersten drei Partien verlor die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Grünwald zuletzt dreimal in Folge mit jeweils einem Tor Differenz und reiht sich dadurch auf dem 10. Tabellenplatz ein. Vor allem die beiden Heimniederlagen zuletzt im Derby gegen den TuS Holzkirchen und Aufsteiger TSV Ebersberg schmerzen die Miesbacher Fußballerseele.

„Das war ärgerlich, wir müssen vor allem stabiler in der Defensive werden“, beklagte Grünwald die gehäuften, eigenen Abwehrfehler. Die Aufgabe beim Tabellenführer in Forstinning erachtet der Miesbacher, natürlich, als extrem schwierig. „Forstinning hat den Abstieg sehr gut verdaut und spielt mit Selbstvertrauen, das uns fehlt. Aber wir fahren nicht nach Forstinning, um uns nur den Platz anzuschauen, wir wollen schon einen Punkt mitnehmen. Dafür braucht es aber eine Top-Leistung von uns.“