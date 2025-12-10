Bleibt der SC Freital vorne oder zieht der RSV Eintracht 1949 vorbei?

Der 16. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd – und damit der letzte vor der Winterpause – steht an. Die Ausgangslage ist enger, emotionaler und unberechenbarer denn je. Spitzenreiter SC Freital hat am vergangenen Wochenende eine Schwäche im Heimspiel gegen den Verfolger RSV Eintracht 1949 offenbart.

Plauen sicherte sich am vergangenen Wochenende einen Arbeitssieg gegen den Bischofswerdaer FV 08. Matheus de Moura Beal schoss die Vogtländer in der 50. Minute zum wichtigen 1:0, das sie auf Rang fünf festhält. Die Defensive stand stabil, was Mut für das letzte Heimspiel des Jahres macht. Lok Stendal dagegen kassierte in Krieschow ein 1:4 – trotz eines kurzzeitigen Anschlusstreffers durch Philip Witte in der 22. Minute. Nun reist Stendal etwas angeschlagen, aber mit der Chance auf Wiedergutmachung nach Plauen. Für Plauen gilt: Ein Sieg wäre ein idealer Abschluss eines soliden Jahres. ---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 13:00

Rudolstadt zeigte im 2:2 gegen Grimma Nervenstärke. Nach der frühen Führung durch Emilio Heß in der 26. Minute drehten die Gäste die Partie, doch Maximilian Schlegel stellte in der 78. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich her. Grimma schwächte sich durch allerdings zwei Platzverweise zusätzlich, doch Rudolstadt verpasste den Sieg. Bischofswerda verlor knapp mit 0:1 in Plauen – es fehlte die letzte Durchschlagskraft. Ein Duell zweier Teams, die dringend Punkte benötigen, um nicht im Mittelfeld festzustecken. ---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr SC Freital SC Freital FC Grimma FC Grimma 13:00

Freital kassierte eine bittere Niederlage: 0:1 gegen den RSV Eintracht, entschieden durch einen Foulelfmeter von Matthias Steinborn in der 61. Minute. Zwar blieb Freital Tabellenführer, aber der Vorsprung schmilzt. Grimma holte ein 2:2 in Rudolstadt – kämpferisch stark, aber erneut mit Konsequenzen: Stefan Tröger sah in der 69. Minute Rot, Giovanni Lumpitzsch in der 76. Minute Gelb-Rot. Grimma reist also personell geschwächt nach Freital. Die Rollen sind klar verteilt, doch Freital steht unter Druck, einen guten Jahresabschluss zu erzwingen. ---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FC Einheit Wernigerode Wernigerode 13:00

Sandersdorf erlebte im 2:2 gegen Glauchau eine Achterbahn. Zwei Treffer von Dennis Brunner (57. und 65. Minute) ließen die SG klar auf Siegkurs liegen, doch ein spätes Eigentor durch Lennart Pascal Jauck und der Ausgleich von Florian Hähnel in der 90.+4 Minute zerstörten die Hoffnung auf drei Punkte. Wernigerode dagegen zeigte beim 1:1 in Heiligenstadt Moral. Usman Taiwo brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Kristian Bako in der 65. Minute ausglich. Beide Teams wollen den Jahresabschluss positiv gestalten. Sandersdorf muss späte Gegentore verhindern, Wernigerode die eigene Chancenverwertung verbessern. ---

Halberstadt setzte seinen Aufwärtstrend fort und drehte spät das Spiel in Halle. Nach dem Rückstand durch Davidson Tomás Cabral in der 8. Minute trafen Silvio Rust in der 61. und Emilio Stobbe in der 90.+2 Minute zum 2:1-Sieg. Heiligenstadt holte ein wertvolles 1:1 in Wernigerode – erneut war es Kristian Bako (65. Minute), der traf. Doch der Tabellenletzte steckt aber weiter tief im Abstiegskampf. Halberstadt geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Heiligenstadt hat zuletzt bewiesen, dass es nicht kampflos untergeht. ---

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 13:00

Krieschow überzeugte mit einem 4:1 gegen Lok Stendal. Jannis Fuchs (6. Minute), Andy Hebler (17. und 58. Minute) sowie Miguel Pereira Rodrigues (82. Minute) unterstrichen die Offensivkraft. Glauchau rettete in Sandersdorf ein 2:2 dank eines Eigentors in der 86. Minute und eines Ausgleichs durch Florian Hähnel in der 90.+4 Minute. Moral ist vorhanden, doch defensiv blieb der Aufsteiger anfällig. Krieschow geht mit Rückenwind in die Partie, Glauchau mit dem Mut eines Last-Minute-Punktgewinns. ---

Bautzen gewann 3:1 gegen Auerbach – trotz eines frühen Platzverweises gegen Steve Schröder in der 38. Minute. Die Treffer von Karl-Ludwig Zech (7. Minute), Toni Orosz (74. Minute) und Theo Schäller (79. Minute) zeigten große Effizienz. Der RSV Eintracht hingegen setzte mit dem 1:0 in Freital ein Ausrufezeichen. Matthias Steinborn verwandelte in der 61. Minute einen Foulelfmeter eiskalt. Damit ist Eintracht der Spitzenreiter-Verfolger Nummer eins. Ein Duell zwischen formstarken Teams – Bautzen trotz Unterzahl erfolgreich, der RSV selbstbewusst wie selten und bislang noch ungeschlagen. ---

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB Auerbach 1906 Auerbach 13:00