Bleibt der 1. Göppinger SV gegen den Ligakonkurrenten in Torlaune?

Zu einem weiteren Test bittet am Samstag der Oberligist 1. Göppinger SV. Der Absteiger aus der Regionalliga erwartet mit dem FC Nöttingen einen Ligakonkurrenten. Nach dem torreichen 9:1-Erfolg beim TSV Bad Boll soll nun ein weiterer stabiler Auftritt her.
In der Vorbereitung geht es bei vielen Mannschaften darum, sich nicht in die Karten schauen zu lassen und sich ideal für den weiteren Verlauf der Saison vorzubereiten. Daher testet die Teams in der Regel gegen Vereine aus anderen Ligen, mit manchen Ausnahmen allerdings. Eine Ausnahme stellt der Vergleich von Göppingen und Nöttingen am Samstag dar.
Beide Teams stehen im Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg nur fünf Punkte auseinander. Beim Blick auf die Tabelle sollte man daher ein Duell auf Augenhöhe erwarten, anders wie beim direkten Duell in der Vorrunde. Denn Ende November setzte sich Göppingen damals im Heimspiel gegen den FC Nöttingen mit 3:0 durch und sammelte zu diesem Zeitpunkt wichtige Punkte im Endspurt des Jahres.
Das Duell mit Nöttingen ist das vorletzte Testspiel vor der Rückkehr in die Oberliga am 21. Februar beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Kommende Woche steigt die Generalprobe gegen Verbandsligist TSV Oberensingen, doch in allen Partien will der GSV so treffsicher sein, wie zuletzt bei Landesligist TSV Bad Boll. Am vergangenen Wochenende setzte es dort ein sattes 9:1, bei dem es bereits zur Pause 6:1 für den Favoriten stand.
