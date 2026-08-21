Bleibt Bettringen makellos? Sontheim im Topduell gegen den TV Neuler

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen Türkspor Heidenheim Türkspor HDH 15:00 PUSH

Der TSV Hüttlingen empfängt Türkspor Heidenheim und strebt nach Wiedergutmachung. Die Gastgeber rangieren derzeit auf dem 13. Tabellenplatz, nachdem sie zum Auftakt eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen mussten. In dieser Partie lag Hüttlingen früh zurück, als Jannik Mack in der 11. Minute das 1:0, Sven Frank mit einem Doppelpack in der 31. und 38. Minute das 2:0 sowie 3:0 und Johannes Eckl in der 39. Minute das 4:0 für die DJK Schwabsberg-Buch erzielten, ehe David Steidle per Foulelfmeter in der 83. Minute auf 4:1 verkürzte.

Ganz anders stellt sich die Situation bei Aufsteiger Türkspor Heidenheim dar: Die Gäste stehen auf Rang sieben, nachdem sie sich durch das goldene Tor von Denisz Toth in der 34. Minute mit 1:0 gegen die TSG Nattheim durchsetzen konnten. ---

Im Duell zweier noch punktloser Vertretungen fordert die TSG Nattheim den Aufsteiger FV Viktoria Wasseralfingen heraus. Nattheim belegt aktuell den elften Tabellenplatz und verlor das Eröffnungsspiel knapp mit 0:1 gegen Türkspor Heidenheim, wo Denisz Toth in der 34. Minute das einzige Tor der Begegnung erzielte. Noch schwerer wog der Auftakt für den FV Viktoria Wasseralfingen, der auf dem 15. Platz rangiert. Die Wasseralfinger gerieten gegen den FV Sontheim/Brenz mit 0:5 unter die Räder, wobei Matthias Schnürch in der 3. Minute das 0:1, Bernhard Rembold in der 14. Minute das 0:2, Daniel Gentner per Foulelfmeter in der 34. Minute das 0:3, Jorgo Kentiridis in der 77. Minute das 0:4 und Tom Nusser in der 90. Minute das 0:5 markierten. ---

Ein Spitzenspiel erwartet die Fans beim Aufeinandertreffen des FV Sontheim/Brenz und des TV Neuler. Landesliga-Absteiger Sontheim geht als Tabenzweiter in die Partie, nachdem die Mannschaft mit einem deutlichen 5:0-Erfolg bei FV Viktoria Wasseralfingen glänzte. Die Tore schossen Matthias Schnürch in der 3. Minute zum 0:1, Bernhard Rembold in der 14. Minute zum 0:2, Daniel Gentner per Foulelfmeter in der 34. Minute zum 0:3, Jorgo Kentiridis in der 77. Minute zum 0:4 und Tom Nusser in der 90. Minute zum 0:5. Der TV Neuler liegt dicht dahinter auf dem vierten Platz. Neuler erfreute vor 300 Zuschauern beim 3:0-Heimsieg gegen den FV 08 Unterkochen, bei dem Tim Knauer in der 34. Minute das 1:0 vorlegte, Theo Kraus in der 40. Minute auf 2:0 erhöhte und erneut Tim Knauer in der 55. Minute den 3:0-Endstand besiegelte. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen SSV Aalen SSV Aalen 15:00 live PUSH

Der FV 08 Unterkochen trifft auf den SSV Aalen, wobei beide Klubs auf die ersten Punkte der Saison brennen. Unterkochen rangiert auf Platz 14, da das Auftaktspiel beim TV Neuler vor 300 Zuschauern mit 0:3 verloren ging; Tim Knauer in der 34. Minute mit dem 1:0, Theo Kraus in der 40. Minute mit dem 2:0 und wiederum Tim Knauer in der 55. Minute mit dem 3:0 besiegelten die Niederlage. Das derzeitige Tabellenschlusslicht auf dem 16. Platz bildet derzeit der SSV Aalen, der eine schmerzhafte 0:6-Heimpleite gegen die SG Bettringen verkraften musste. Für Bettringen trafen Patrick Speier in der 9. Minute zum 0:1, Massimo Sgroia in der 34. Minute zum 0:2, Tim Koffler per Doppelschlag in der 57. und 59. Minute zum 0:3 und 0:4, Luca Sigloch in der 80. Minute zum 0:5 sowie Tadej Anusic in der 84. Minute zum 0:6. ---

Spitzenreiter SG Bettringen empfängt den 1. FC Germania Bargau zu einem hochspannenden Duell. Bettringen grüßt nach dem souveränen 6:0-Erfolg beim SSV Aalen von Platz eins der Tabelle. Patrick Speier hatte die Führung in der 9. Minute mit dem 0:1 erzielt, Massimo Sgroia schoss in der 34. Minute das 0:2, ehe Tim Koffler in der 57. und 59. Minute auf 0:3 und 0:4 schraubte, bevor Luca Sigloch in der 80. Minute das 0:5 und Tadej Anusic in der 84. Minute das 0:6 folgen ließen. Der 1. FC Germania Bargau reist als Tabellensechster an, nachdem er sich mit 2:1 gegen Aufsteiger SGM Lautern-Essingen durchsetzen konnte. Dabei war Bargau zunächst durch Daniel Dambacher in der 22. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten, verließ aber dank zweier Treffer von Jens Funk in der 34. Minute zum 1:1 und in der 49. Minute zum 2:1 als Sieger den Platz. ---

Aufsteiger SGM Lautern-Essingen will gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen den ersten Dreier einfahren. Die SGM Lautern-Essingen steht auf dem zehnten Platz und musste sich zum Auftakt knapp mit 1:2 beim 1. FC Germania Bargau geschlagen geben. Zwar brachte Daniel Dambacher das Team in der 22. Minute mit 0:1 in Front, doch Jens Funk drehte das Spiel in der 34. Minute mit dem 1:1 und in der 49. Minute mit dem 2:1 zugunsten der Bargauer. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen ordnet sich auf Platz zwölf ein. Sie kassierte vor 100 Zuschauern im Heimspiel eine 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger SV Pfahlheim, wo Julian Köppel bereits in der 6. Minute das 0:1 und Wilhelm Hassold in der 10. Minute das 0:2 markierten. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Pfahlheim Pfahlheim FC Durlangen Durlangen 15:00 live PUSH

Aufsteiger SV Pfahlheim empfängt voller Rückenwind den FC Durlangen. Der SV Pfahlheim steht nach dem gelungenen Auftakt auf dem fünften Tabellenplatz. Vor 100 Zuschauern besiegte Pfahlheim die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 2:0, als Julian Köppel in der 6. Minute das 0:1 erzielte und Wilhelm Hassold in der 10. Minute auf 0:2 erhöhte. Der FC Durlangen belegt den neunten Platz der Tabelle. Zum Saisonstart trennte sich Durlangen mit einem torlosen Unentschieden von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II. ---