»Bleiben unserer Linie treu«: Ergolding setzt weiter auf "junge Wilde"

Nicht mehr für den FCE auflaufen werden Kapitän René Fredlmeier (SV Landshut-Münchnerau), Max-Leon Blass (Auslandsstudium für 1 Jahr) sowie Jonas Rehberg (Ziel unbekannt). Keeper Michael Förster-Kottmayr hat seine Karriere beendet, bleibt dem Verein jedoch als Torwart-Trainer erhalten. In der neuen Saison wollen Schmidleitner, Bauer, Drück und Co. wieder eine bessere Rolle spielen, allerdings weiß man im Ergoldinger Lager um die starke Konkurrenz.

"Letzte Saison waren wir am Ende des Tages auf Augenhöhe mit Kelheim, was absolut der Realität entspricht und das obwohl wir den Start nach der Relegation komplett verbockt haben. Dieses Mal haben wir wieder eine vernünftige Vorbereitung und möchten dementsprechend besser starten. Spielerisch haben wir auch letzte Saison sehr gute Kritiken bekommen. Diese Leistungen gilt es jetzt noch öfter in Punkte umzumünzen, dann werden wir auch wieder vorne mit dabei sein und das ist unser aller Ansporn. Die anderen Klubs haben sich alle gut verstärkt und die Konkurrenz schläft nicht. Meisterschaftsfavoriten sind sicherlich Türk Gücü Straubing, der ATSV Kelheim, der SV Neufraunhofen und der TV Schierling. Aber auch Aiglsbach hat einen starken Kader und eine gute Rückrunde gespielt. Kurz: es gibt wieder mehr als genug Kandidaten und entscheidend wird, wer einen Lauf mitnehmen kann, so wie Teisbach letzte Saison", weiß FCE-Coach Michael Heckner, der mit seinem Gefolge am Samstag bereits das erste Testspiel bestritt. Bei Bayernliga-Aufsteiger FC Sturm Hauzenberg setzte es eine 0:4-Niederlage.

Am 28. Juni steigt in Ergolding das Sommerfest mit Testspielen gegen den SV Ettenkofen sowie den SC Buch am Erlbach (U23). Am 12. Juli geht's unter anderem noch gegen Landesliga-Neuling DJK Vornbach, ehe am 18. Juli der Saisonauftakt ansteht.

Für die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga Donau-Laaber an den Start geht, geht es wiederum rein um den Klassenerhalt. "Wir wollen furchtlos, aber mit dem nötigen Respekt Woche für Woche die Spiele angehen und am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Darüber hinaus möchten wir natürlich weiterhin Jungs für unsere Erste entwickeln. Unsere Favoriten sind der FC Eintracht Landshut, der SV Ettenkofen, die SG Mallersdorf/Grafentraubach und der FC Leibersdorf", erklärt Fußballboss Mike Roider.