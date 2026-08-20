– Foto: Robert Gertzen

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 steht ganz im Zeichen des Spitzentrios. Mit dem SV Thüle, RW Damme und dem SV Hansa Friesoythe sind gleich drei Mannschaften nach drei Spieltagen noch ohne Punktverlust. Während die drei Topteams ihre Favoritenrollen bestätigen wollen, versprechen vor allem die Duelle in Höltinghausen und Lohne spannende Standortbestimmungen.

Mo., 24.08.2026, 19:30 Uhr VfL Oythe VfL Oythe SW Osterfeine SW Osterfeine 19:30 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags empfängt der VfL Oythe SW Osterfeine. Oythe hat nach der Niederlage in Emstekerfeld mit dem 2:0 bei Amasya Spor eine überzeugende Antwort gegeben und will nun den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Osterfeine wartet dagegen noch auf den ersten Sieg der Saison und möchte nach dem 1:1 gegen Emstekerfeld den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen.

Ein interessantes Duell steigt in Höltinghausen, wo der heimische SV auf den noch ungeschlagenen SFN Vechta trifft. Die Gastgeber präsentierten sich bislang wechselhaft und kassierten zuletzt beim 2:5 in Friesoythe bereits die zweite Niederlage. Vechta hingegen steht als Landesliga-Absteiger mit sieben Punkten auf Rang vier und könnte mit einem weiteren Sieg den Kontakt zum Spitzentrio halten.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten RW Damme RW Damme 15:00 PUSH

RW Damme geht als klarer Favorit in die Partie beim TuS Lutten. Die Dammer haben alle drei bisherigen Spiele gewonnen und dabei mit zwölf Treffern eine beeindruckende Offensivbilanz vorgelegt. Lutten steht dagegen nach drei Niederlagen und ohne eigenen Torerfolg am Tabellenende und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis.

Morgen, 19:30 Uhr SV Holdorf SV Holdorf SV Thüle SV Thüle 19:30 PUSH

Der SV Thüle reist als Tabellenführer nach Holdorf und will seine makellose Bilanz weiter ausbauen. Mit 13:2 Toren stellt Thüle nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern gehört auch defensiv zu den stabilsten Mannschaften. Holdorf wartet dagegen nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg und steht mit nur einem Punkt bereits unter Druck.

Morgen, 19:30 Uhr SV Molbergen SV Molbergen FC Lastrup FC Lastrup 19:30 PUSH

Für den SV Molbergen wird die Aufgabe gegen den FC Lastrup zur nächsten schweren Prüfung. Die Gastgeber stehen nach drei Spieltagen noch ohne Punkt und sogar ohne eigenen Treffer da. Lastrup musste zuletzt beim überraschenden 0:3 gegen Bethen zwar einen Rückschlag hinnehmen, will beim Schlusslicht aber sofort wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Bethen SV Bethen TuS Emstekerfeld Emstekerfeld 15:00 PUSH

Der SV Bethen hat mit dem überraschenden 3:0-Erfolg beim FC Lastrup Selbstvertrauen gesammelt. Nun soll gegen Aufsteiger TuS Emstekerfeld der nächste Sieg folgen, um sich weiter aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen. Emstekerfeld reist mit vier Punkten an und hat zuletzt beim 1:1 in Osterfeine zumindest seine Serie ohne Niederlage auf zwei Spiele ausgebaut.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr Amasya Spor Lohne Amasya Spor Lohne GW Brockdorf GW Brockdorf 15:00 PUSH

Beide Mannschaften haben bislang sechs beziehungsweise drei Punkte auf dem Konto und wollen ihre Position im Tabellenmittelfeld verbessern. Amasya Spor musste zuletzt beim 0:2 gegen Oythe eine Niederlage hinnehmen, während Brockdorf durch das 1:0 gegen Falke Steinfeld den zweiten Saisonsieg feierte. Entsprechend treffen zwei Teams aufeinander, die mit einem Erfolg den Blick eher nach oben richten könnten.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld SV Steinfeld SV Hansa Friesoythe SV Hansa 15:00 PUSH