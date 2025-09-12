Bleiben SG Eintracht Peitz, SG Sielow und TSV Schlieben makellos?

Der 3. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht packende Duelle zwischen Spitzenteams und Abstiegskandidaten. Während die SG Eintracht Peitz, die SG Sielow und der TSV Schlieben ihre makellose Serie fortsetzen wollen, steht die SG Burg schon früh unter Druck. Auch im Mittelfeld der Tabelle warten richtungsweisende Begegnungen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

Der TSV 1878 Schlieben startete mit zwei Siegen in die Saison und will nun gegen Burg nachlegen. Beim 5:2 in Friedersdorf überzeugte vor allem Toni Guttke, der dreimal traf. Die SG Burg kassierte hingegen eine bittere 1:8-Pleite in Spremberg. Patrick-Marco Meintz erzielte den Ehrentreffer. Für Burg geht es darum, die Defensive zu stabilisieren, während Schlieben die Chance auf die Tabellenspitze hat. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 15:00 PUSH

Der FC Bad Liebenwerda kam zuletzt mit 1:5 in Peitz unter die Räder, konnte aber durch Enrico Bahr zumindest einen Treffer erzielen. Nun wartet mit dem VfB Herzberg ein Gegner, der mit Lucas Wienick in Topform anreist. Beim 5:4 gegen Peickwitz erzielte er vier Tore und entschied die Partie fast im Alleingang. Liebenwerda will sich rehabilitieren, doch Herzberg reist mit breiter Brust an. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Germania Peickwitz verlor unglücklich mit 4:5 in Herzberg, obwohl Til Sprunk, Samy Dankhoff und Clemens Amsel trafen. Am Ende kostete ein Eigentor und die Gelb-Rote Karte von Clemens Amsel die Punkte. Nun geht es gegen Lausitz Forst, das beim 0:2 gegen Motor Saspow offensiv kaum Akzente setzen konnte. Peickwitz will Wiedergutmachung, Forst muss dringend punkten, um nicht früh im Tabellenkeller festzustecken. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Motor Saspow feierte beim 2:0 in Forst den ersten Sieg, beide Tore erzielte Marc Fingas. Durch den Punktabzug steht das Team aber bei 0 Zählern, Groß Gaglow spielte beim 0:0 in Spremberg solide, hatte zuvor Luckau mit 4:0 bezwungen. Mit Björn Schneller und Louis Konzack verfügt Gaglow über treffsichere Angreifer. Beide Teams sind auf Augenhöhe, kleine Fehler könnten über Sieg oder Niederlage entscheiden. ---

Aufsteiger Rot-Weiß Luckau verlor zuletzt klar mit 0:4 in Groß Gaglow. Nun wartet mit dem Kolkwitzer SV ein Gegner, der im ersten Heimspiel von Aufsteiger Sielow mit 0:5 unterging. Tore von Stanley Hauptstein und Niklas Preuß machten den Unterschied. Beide Teams haben Punkte nötig, um nicht den Anschluss zu verlieren. Für Luckau zählt die Heimstärke, Kolkwitz will sich auswärts rehabilitieren. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Sielow SG Sielow Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 PUSH

Sielow begeistert zum Auftakt mit zwei klaren Siegen, darunter das 5:0 in Kolkwitz. Stanley Hauptstein und Christopher Knoll ragten dort heraus. Spremberg dagegen spielte zuletzt 0:0 gegen Groß Gaglow, zuvor wurde Burg mit 8:1 deklassiert. Niklas Dorbritz und Kai Grabowski trafen mehrfach. Ein interessantes Duell steht bevor, in dem beide Teams ihre Ambitionen unterstreichen wollen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SV Großräschen Großräschen 15:00 PUSH

Friedersdorf unterlag zuletzt 2:5 gegen Schlieben, dabei konnte nur David Wagner und Ronny Müller treffen. Großräschen feierte dagegen ein 5:1 gegen Spremberg, Nick Ullrich und Marcio Stroech waren die entscheidenden Torschützen. Mit dieser Offensive reist Großräschen als Favorit an, während Friedersdorf auf eine Überraschung hofft. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH