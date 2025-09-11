Bleiben Köngen und Bernhausen fehlerfrei an der Spitze?

Die Tabelle der Landesliga, Staffel 2, nach vier Spieltagen zeigt zwei makellose Führende: TSV Bernhausen und TSV Köngen haben jeweils zwölf Punkte und eine starke Torbilanz. Dahinter folgt ein dichtes Verfolgerfeld mit Ehningen, Waldhausen, Eislingen und Waldstetten, die alle neun Punkte aufweisen. Im Tabellenkeller suchen TV Echterdingen und FV Sontheim/Brenz weiterhin nach den ersten Punkten, während Neuhausen, Maichingen und MTV Stuttgart Anschluss ans Mittelfeld suchen. Der fünfte Spieltag verspricht daher sowohl spannende Duelle um die Spitze als auch intensiven Kampf im unteren Tabellenbereich.
---
Waldhausen (9 Punkte) empfängt Plattenhardt (6 Punkte). Waldhausen will die Tabellenposition in der oberen Hälfte festigen, Plattenhardt den Anschluss an die Spitzengruppe halten.
---
Geislingen (6 Punkte) empfängt Eislingen (9 Punkte). Eislingen strebt den dritten Sieg in Folge an, Geislingen möchte die Punkteausbeute ausbauen und in der Tabelle aufschließen.
---
Sindelfingen (3 Punkte) trifft auf Stuttgart (3 Punkte). Beide Teams suchen dringend Zähler, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten.
---
Bad Boll (4 Punkte) empfängt Tabellenzweiten Köngen (12 Punkte). Köngen will die makellose Bilanz verteidigen, Bad Boll den Anschluss an das Mittelfeld wahren.
---
Ehningen (9 Punkte) trifft auf Waldstetten (9 Punkte). Beide Teams gehören zu den Verfolgern der Spitze und wollen den Rückstand auf Bernhausen und Köngen minimieren.
---
Echterdingen (0 Punkte) empfängt Böblingen (7 Punkte). Böblingen möchte seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Echterdingen sucht die ersten Punkte der Saison.
---
Neuhausen (3 Punkte) empfängt Sontheim/Brenz (0 Punkte). Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld herstellen, Sontheim/Brenz hofft auf den ersten Erfolg.
---
Tabellenführer Bernhausen (12 Punkte) empfängt Maichingen (3 Punkte). Bernhausen strebt die fünfte Siegesserie an, Maichingen möchte den Abstand zur Abstiegszone verkürzen.
__________________________________________________________________________________________________
