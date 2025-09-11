 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Bleiben Köngen und Bernhausen fehlerfrei an der Spitze?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Die Tabelle der Landesliga, Staffel 2, nach vier Spieltagen zeigt zwei makellose Führende: TSV Bernhausen und TSV Köngen haben jeweils zwölf Punkte und eine starke Torbilanz. Dahinter folgt ein dichtes Verfolgerfeld mit Ehningen, Waldhausen, Eislingen und Waldstetten, die alle neun Punkte aufweisen. Im Tabellenkeller suchen TV Echterdingen und FV Sontheim/Brenz weiterhin nach den ersten Punkten, während Neuhausen, Maichingen und MTV Stuttgart Anschluss ans Mittelfeld suchen. Der fünfte Spieltag verspricht daher sowohl spannende Duelle um die Spitze als auch intensiven Kampf im unteren Tabellenbereich.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:30live

Waldhausen (9 Punkte) empfängt Plattenhardt (6 Punkte). Waldhausen will die Tabellenposition in der oberen Hälfte festigen, Plattenhardt den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:30

Geislingen (6 Punkte) empfängt Eislingen (9 Punkte). Eislingen strebt den dritten Sieg in Folge an, Geislingen möchte die Punkteausbeute ausbauen und in der Tabelle aufschließen.

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:30

Sindelfingen (3 Punkte) trifft auf Stuttgart (3 Punkte). Beide Teams suchen dringend Zähler, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

Sa., 13.09.2025, 17:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
17:30

Bad Boll (4 Punkte) empfängt Tabellenzweiten Köngen (12 Punkte). Köngen will die makellose Bilanz verteidigen, Bad Boll den Anschluss an das Mittelfeld wahren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
15:00

Ehningen (9 Punkte) trifft auf Waldstetten (9 Punkte). Beide Teams gehören zu den Verfolgern der Spitze und wollen den Rückstand auf Bernhausen und Köngen minimieren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:00

Echterdingen (0 Punkte) empfängt Böblingen (7 Punkte). Böblingen möchte seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Echterdingen sucht die ersten Punkte der Saison.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:00

Neuhausen (3 Punkte) empfängt Sontheim/Brenz (0 Punkte). Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld herstellen, Sontheim/Brenz hofft auf den ersten Erfolg.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:30

Tabellenführer Bernhausen (12 Punkte) empfängt Maichingen (3 Punkte). Bernhausen strebt die fünfte Siegesserie an, Maichingen möchte den Abstand zur Abstiegszone verkürzen.

