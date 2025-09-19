Bleiben die SG Sielow, Eintracht Peitz und der TSV Schlieben makellos?

In der Landesklasse Süd steht ein heiß umkämpfter 4. Spieltag bevor. Ob im Tabellenkeller oder an der Spitze – die jüngsten Ergebnisse haben die Ausgangslage noch spannender gemacht. Mannschaften wie Schlieben, Peitz und Sielow wollen ihre makellosen Serien fortsetzen, während andere Teams dringend Punkte brauchen.
Der Kolkwitzer SV 1896 geht mit Selbstvertrauen in den Spieltag. Beim 1:0-Auswärtssieg in Luckau sorgte Sebastian Lehnik in der 78. Minute für den goldenen Treffer. Nun empfängt Kolkwitz den SV Motor Saspow, der zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Groß Gaglow hinnehmen musste. Flynn Rohbock traf in der 42. und 44. Minute für die Gäste, ehe Marvin Riedel in der 84. Minute verkürzte. Kevin Jordan setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Saspow will sich nun steigern, Kolkwitz strebt den dritten Saisonsieg an.
Die SG Groß Gaglow setzte mit dem 3:1-Auswärtssieg in Saspow ein Ausrufezeichen. Flynn Rohbock brachte sein Team mit Treffern in der 42. und 44. Minute in Führung, Kevin Jordan machte in der 90.+1 Minute alles klar. Nun wartet mit Germania Peickwitz ein Gegner, der zuletzt beim 2:2 gegen Lausitz Forst erst in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen musste. Lukas Scholz (37.) und Philipp Fiedler (90.+2) trafen für Forst, während Samy Dankhoff in der 47. und 89. Minute für Peickwitz erfolgreich war. Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld, doch der Druck steigt.
Der SV Lausitz Forst erkämpfte sich beim 2:2 in Peickwitz spät einen Punkt. Lukas Scholz (37.) brachte sein Team in Führung, und Philipp Fiedler rettete mit seinem Tor in der 90.+2 Minute zumindest das Unentschieden. Nun empfängt Forst den FC Bad Liebenwerda, der zuletzt mit 1:2 gegen den VfB Herzberg verlor. Axel Hübner verkürzte in der 70. Minute, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Zuvor hatten Niclas Kannegießer (16.) und Jannik Löwe (22. Foulelfmeter) Herzberg auf Kurs gebracht. Forst wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, Liebenwerda will Anschluss ans Mittelfeld halten.
Der SC Spremberg lieferte sich mit Eintracht Peitz einen packenden Schlagabtausch, unterlag aber knapp mit 2:3. Pascal Scheider hatte in der 14. Minute getroffen, ehe Levi Schulze mit Toren in der 44. und 67. Minute die Partie drehte. Kenny Halpick erhöhte in der 89. Minute, und trotz des späten Anschlusstreffers durch Tom Zocher (90.) blieb Spremberg punktlos. Nun wartet mit Herzberg ein Gegner, der nach dem 2:1-Sieg in Bad Liebenwerda voller Selbstvertrauen anreist. Niclas Kannegießer (16.) und Jannik Löwe (22. Foulelfmeter) legten dort den Grundstein. Für beide Teams zählt jeder Punkt im Kampf um die obere Tabellenhälfte.
Die SG Eintracht Peitz bleibt nach dem 3:2 in Spremberg ungeschlagen. Levi Schulze traf in der 44. und 67. Minute, Kenny Halpick erhöhte in der 89. Minute. Erst in der Schlussminute verkürzte Tom Zocher. Mit neun Punkten aus drei Spielen ist Peitz oben dabei. Gegner Friedersdorf holte beim 3:1 gegen Großräschen wichtige Zähler. Marcio Stroech (37.) hatte die Gäste in Führung gebracht, doch Chris Borchardt (43.), Marcel Schollbach (74.) und Luca-Joel Neumann (77.) drehten das Spiel. Friedersdorf reist selbstbewusst nach Peitz, doch die Gastgeber wollen ihre Serie ausbauen.
Der SV Großräschen musste sich zuletzt in Friedersdorf mit 1:3 geschlagen geben. Marcio Stroech hatte sein Team in der 37. Minute in Führung gebracht, doch danach geriet Großräschen ins Hintertreffen. Nun wartet mit dem TSV 1878 Schlieben ein Spitzenteam, das beim 3:1 über Burg erneut seine Klasse zeigte. Maurice Donath traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) und in der 69. Minute doppelt, Paul Tutschke sorgte in der 59. Minute für das 2:1. Für Burg traf Martin Strzelczyk in der 11. Minute. Großräschen will Wiedergutmachung, Schlieben die makellose Serie verteidigen.
Die SG Burg wartet nach drei Spielen noch immer auf den ersten Punkt. Auch in Schlieben gab es ein 1:3, obwohl Martin Strzelczyk in der 11. Minute früh traf. Doch Maurice Donath (45.+1, 69.) und Paul Tutschke (59.) drehten die Partie. Nun kommt mit der SG Sielow der Spitzenreiter. Das Team fertigte den Spremberger SV mit 6:1 ab: Martin Dahm (3.), Stanley Hauptstein (7., 44.), Niklas Preuß (11. Foulelfmeter, 88., 90.) sorgten für ein Torfestival. Jonas Bubner traf in der 42. Minute per Foulelfmeter für Spremberg. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, doch Burg setzt auf den Heimvorteil.
Der Spremberger SV musste bei der 1:6-Niederlage in Sielow eine bittere Erfahrung machen. Jonas Bubner traf zwar in der 42. Minute per Foulelfmeter, doch die Gastgeber dominierten nach Belieben. Nun will das Team vor eigenem Publikum zurückschlagen. Gegner Rot-Weiß Luckau musste zuletzt beim 0:1 gegen Kolkwitz ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Sebastian Lehnik entschied die Partie in der 78. Minute. Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.
