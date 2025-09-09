Dem Kirchheimer SC fehlen aktuell mehrere Spieler. In zwei Wochen soll es laut KSC-Trainer Toy besser aussehen. – Foto: Bernhard Schmöller

"Bleiben demütig": KSC dank starker Form mit großer Chance Duell gegen den Bayernliga-Absteiger

Mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Partien haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC offensichtlich wieder in ihr Fahrwasser zurückgefunden und wollen im Nachholspiel gegen den TSV Grünwald (Dienstag, 19.30 Uhr) einen weiteren Schritt nach vorne machen. Besiegt die KSC-Elf den punktgleichen Bayernliga-Absteiger, klettert sie ins obere Tabellendrittel und tastet sich auf Schlagdistanz an die Spitzenteams heran.

Heute, 19:30 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim TSV Grünwald Grünwald 19:30 PUSH „Vor allem die beiden Dreier gegen Traunstein (3:1, d. Red.) und Wacker München (2:1) waren super-wichtig“, sagt Kirchheims Trainer Steven Toy angesichts des 1:1 gegen den TSV 1860 Rosenheim am vergangenen Freitag: „Auch da haben wieder viele Spieler gefehlt, und es wird erst in zwei Wochen wirklich besser.“ Den einen Punkt nahm der 37-Jährige daher gerne mit, zumal das Remis unter glücklichen Umständen zustande kam: Luca Mauerer nutzte die einzige klare KSC-Torchance auf den letzten Drücker zum Ausgleich.

Einsatz von Schmöller, Vollmann und Zabolotnyi fraglich In den Spielen zuvor hatte die Mannschaft viele Gelegenheiten ausgelassen und kommt auch mit bis dato 14 Toren nicht an die Trefferquote der Vorsaison heran, steht dafür aber defensiv besser als in der Vorsaison (zehn Gegentore). „Offensiv ist es vor allem auch personell gerade sehr schwierig, aber wir verteidigen als Team grundsätzlich gut bis sehr gut“, findet Toy, der seine Schützlinge in dieser Hinsicht auch am Dienstag stark gefordert sieht. Grünwald zähle in puncto individuelle Klasse zu den Top 3 der Liga, will sich der KSC-Coach vom 1:1 des Gegners beim zuletzt so enttäuschenden TSV Eintracht Karlsfeld nicht blenden lassen: „Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Rosenheim. Wir wissen, was uns erwartet und bleiben demütig, wollen aber unser Heimspiel natürlich gewinnen.“