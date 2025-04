Bleiben Birkesdorf und Lendersdorf in der Spur?

Spieltag 20 steht am kommenden Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Staffel drei auf dem Programm. Viktoria Birkesdorf und Alemannia Lendersdorf würden gerne ihren Lauf aus den Vorwochen fortsetzen.

Die Viktoria hat am vergangenen Wochenende beim glücklichen Sieg in Langerwehe sicherlich nicht das Leistungsmaximum erreicht. Dafür bewies das Team von Marius Schinke Ruhe und Moral und drehte einen Rückstand. Unter der Woche zeigten sie bei der 0:1-Niederlage im Kreispokal-Viertelfinale gegen Landesligist Viktoria Arnoldsweiler eine gute Leistung.

Ebenfalls im Kreispokal war die SG Türkischer SV Düren gefordert, die dem klassenhöheren Gegner Germania Lich-Steinstraß Paroli bot und mit 2:3 unterlag. In der Liga gilt es nun nach der absolut unzufriedenen Vorstellung gegen Lendersdorf, auswärts wieder in die Spur zu kommen. Gegner ist Rot-Weiß Ahrem, die sich mit 21 Punkten im oberen Bereich der Abstiegszone befinden. Ahrem ist in den bisherigen vier Rückrundenauftritten dreimal ohne Torerfolg geblieben. Der TSV hingegen konnte in diesem Zeitraum nie die Null hinten halten.

Mit 31 Punkten und Platz sechs ist der TuS Langerwehe aktuell einen Platz und einen Punkt vor dem TSV Düren platziert. Nach zwei Partien ohne Punkte soll auswärts beim VfL Sindorf der Bock umgestoßen werden. Die Aufgabe liest sich auf dem Papier viel einfacher, als sie wohl während des Spiels sein wird. Landesliga-Absteiger Sindorf befindet sich im Umbruch und ist nominell stärker einzuschätzen als Rang elf.

Bei Langerwehe muss Coach Tim Krumpen definitiv seine Mannschaft umstellen. Mit Kevin Zander, Arnold Lutete und Keeper Alex Monath sitzen gleich drei Akteure ihre Gelbsperren ab. Dafür ist Kaan Kertüs wieder entsperrt. Kann die Elf von Krumpen die engagierte Leistung vom Spiel gegen Birkesdorf kopieren? Mit besserer Torchancenverwertung ist in Sindorf vieles möglich.

Weitere Spiele: Frechen II - Bergheim (So., 13 Uhr), Sindorf - Langerwehe, Lendersdorf - Elsdorf, Dahlem-Schmidtheim - Kerpen (alle So., 15 Uhr), Birkesdorf - Bessenich, Fliesteden - Nierfeld (beide So., 15.15 Uhr), Ahrem - TSV Düren, Wißkirchen - Horrem (beide So., 15.30 Uhr)

