Bleckmann bringt dem FC Wülfrath wichtige drei Punkte

VSF Amern - 1. FC Wülfrath 0:1 (0:0). In bester Laune trat der FCW-Tross die lange Rückfahrt aus Schwalmtal zurück nach Wülfrath an. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Landesliga, Gruppe 1 eingefahren, dazu kein Gegentor zugelassen. Es hat alles gepasst am Sonntagnachmittag im Rösler Stadion. Das Tor des Tages ging nach exakt einer Stunde Spielzeit auf das Konto von Maik Bleckmann. Der Kapitän und Abwehrchef verwandelte den an Timo Conde verursachten Foulelfmeter flach und unhaltbar für Torhüter Ilyas El Edghiri.
Angesichts der Tabellensituation, auch Amern muss sich jetzt nach unten orientieren, erlebten die gut 120 Zuschauer wahrlich keinen Leckerbissen. „Es war ein über weite Strecken unruhiges, in der Schluss-Viertelstunde hektisches Spiel. Viele Zweikämpfe, daraus resultierend auch Fouls, unzählige Unterbrechungen und zahlreiche Freistöße prägten über weite Strecken die Partie. Richtiger Spielfluss war nur selten zu sehen. Aber unsere Mannschaft hat gerade nach dem Führungstor, als Amern auf den Ausgleich drängte, kämpferisch und läuferisch alles investiert und sich diesmal für den Aufwand verdientermaßen belohnt“, fasste Wülfraths Coach Joscha Weber zusammen.
Dessen Team bestimmte in den ersten 15, 20 Minuten das Geschehen, verstand es aber nicht, aus den optischen Vorteilen Kapital zu schlagen. Dem nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf aufgebotenen Daniel Ivezic, Toni Zupo oder auch Timo Conde fehlten im letzten Drittel die letzte Entschlossenheit. Gleichwohl wurde bereits in dieser Startphase deutlich, dass sich der Gast etwas Besonderes vorgenommen hatte. „Emotionen und die Bereitschaft, hier und heute zu punkten, das zeigten die Jungs vom Anpfiff weg. Dass wir hier keinen Schönheitspreis gewinnen können, das war von vorneherein klar“, so Weber nach dem Abpfiff.
Die beste Tormöglichkeit der Einheimischen vor der Pause (36. Minute), den Freistoß von Hajime Yokota, parierte der viel Sicherheit ausstrahlende Marvin Oberhoff. Der FCW-Torhüter war auch zum Ende hin, als es für die Gäste angesichts der vielen Standards für Amern etwas enger wurde, stets Herr der Situation, konnte sich dabei aber auch auf seine zentralen Abwehrleute Bleckmann und Arman Corovic verlassen.
Hinten die Null halten und vorne auf Konter lauern, das war der Plan der Wülfrather für Durchgang zwei. Und der ging tatsächlich auf. Weil sich Conde im Zweikampf, der zum Elfer führte, im Stile eines Vollblutstürmers einfach clever anstellte, und Bleckmann nervenstark einschoss. In den letzten 20 Minuten drängten die Einheimischen mit Macht auf den Ausgleich, selbst nach der „Ampelkarte“ (76.) in Unterzahl, während die Gäste drei im Ansatz vielversprechende Konter nicht konsequent abschlossen und Gian-Luca Bühring mit einem Lupfer knapp das gegnerische Gehäuse verfehlte.
Andererseits stand die FCW-Defensive stabil und ganz hinten, da gab es ja noch Oberhoff. „Unter dem Strich war es ein verdienter, wenn auch einer dieser dreckigen Siege. In der Vergangenheit sind solche engen Spiele oft gegen uns gelaufen, heute haben sich die Jungs für ihren vorbildlichen Einsatz endlich einmal belohnt“, bilanzierte Weber sichtlich zufrieden.
1. FC Wülfrath: Oberhoff – Matsutaka, Bleckmann, Corovic, Omayrat, Zupo (84. N. Köhler), El Bouhidi (46. R. Köhler), Bachmann, Bühring, Conde, Ivezic (68. Xiros).