Bleckmann bringt dem FC Wülfrath wichtige drei Punkte

Die beste Tormöglichkeit der Einheimischen vor der Pause (36. Minute), den Freistoß von Hajime Yokota, parierte der viel Sicherheit ausstrahlende Marvin Oberhoff. Der FCW-Torhüter war auch zum Ende hin, als es für die Gäste angesichts der vielen Standards für Amern etwas enger wurde, stets Herr der Situation, konnte sich dabei aber auch auf seine zentralen Abwehrleute Bleckmann und Arman Corovic verlassen.

Plan zur Pause geht auf

Hinten die Null halten und vorne auf Konter lauern, das war der Plan der Wülfrather für Durchgang zwei. Und der ging tatsächlich auf. Weil sich Conde im Zweikampf, der zum Elfer führte, im Stile eines Vollblutstürmers einfach clever anstellte, und Bleckmann nervenstark einschoss. In den letzten 20 Minuten drängten die Einheimischen mit Macht auf den Ausgleich, selbst nach der „Ampelkarte“ (76.) in Unterzahl, während die Gäste drei im Ansatz vielversprechende Konter nicht konsequent abschlossen und Gian-Luca Bühring mit einem Lupfer knapp das gegnerische Gehäuse verfehlte.

Andererseits stand die FCW-Defensive stabil und ganz hinten, da gab es ja noch Oberhoff. „Unter dem Strich war es ein verdienter, wenn auch einer dieser dreckigen Siege. In der Vergangenheit sind solche engen Spiele oft gegen uns gelaufen, heute haben sich die Jungs für ihren vorbildlichen Einsatz endlich einmal belohnt“, bilanzierte Weber sichtlich zufrieden.

So spielten sie

1. FC Wülfrath: Oberhoff – Matsutaka, Bleckmann, Corovic, Omayrat, Zupo (84. N. Köhler), El Bouhidi (46. R. Köhler), Bachmann, Bühring, Conde, Ivezic (68. Xiros).