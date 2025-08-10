Bleckenstedt startet mit deutlichem Sieg in die neue Saison

"Wir haben uns auf Lengede eingestellt und von Beginn an gezeigt, dass wir gewinnen wollen." so Gökhan Arikoglu, Trainer der Heimelf. So dauerte es auch nur 20 Minuten, bis Rico-Rene Frank das 1:0 erzielte. Nur eine Zeigerumdrehung später legte der Angreifer direkt das 2:0 nach. "Der Doppelschlag hat uns ein wenig den Stecker gezogen, doch wir sind trotzdem gut im Spiel geblieben und haben unsere Chancen gehabt." sah Sascha Fassa, Co-Trainer der Gäste.

Doch der Ball wollte nicht ins Tor, sodass es mit dem 2:0 in die Kabine ging. Trotz der Führung lief bei Bleckenstedt allerdings nicht alles perfekt: "Wir hatten leider noch kein paar Abstimmungsdefizite, aber das gehört am Anfang einer Saison dazu. Daher möchte ich das nicht als schlecht, sondern als nötigen Lerneffekt bewerten." sah Arikoglu.

Weiter ging der Torreigen der Germania durch Niklas Kühle in der 54. Minute, Thomas Sonntag in der 63. Minute und Andrea Rizzo in der 72. Minute. Die Gegentore ärgerten Fassa natürlich, auch vor allem, weil Lengede nicht schlecht spielte: "Bleckenstedt schießt sieben, acht Mal aufs Tor und trifft fünf Mal. Wir haben mindestens genau so viele Chancen, aber der Ball ging nicht rein."

Lediglich das 5:1 per Elfmeter erzielten die Gäste. Nabil Musa verwandelte. "Wie es zum Elfmeter kam, hat mich sehr geärgert." so der Trainer der Heimelf. Das 5:1 war dann letztendlich auch das deutliche Endergebnis. "Es war deutlicher, als es eigentlich war. Mit dem Spiel von uns können wir zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis nicht." resümierte Fassa. Auf der Gegenseite fand Arikoglu das Ergebnis passend: "Wir haben trotz der Defizite eine brutale Qualität gezeigt und somit ging der Sieg auch in der Höhe völlig in Ordnung."

Nun geht es für Bleckenstedt am Sonntag beim SSV Kästorf weiter. Lengede empfängt den Bovender SV. "Nun heißt es Mund abputzen und weiter machen. Wir haben ein junges Team, werden daraus lernen und es hoffentlich besser machen." so Fassa. Beide Spiele starten um 15.00 Uhr.