Bleckenstedt sichert sich die Dienste von Routinier Neumann

Der ambitionierte Landesligist Germania Bleckenstedt teilte via Instagram mit, dass ab sofort ein neuer Spieler in Blau-Gelb auflaufen wird, der mit seiner Erfahrung das Team sofort verstärken wird.

Mit Hendrik „Henne“ Neumann kann der Verein seinen ersten Winter-Neuzugang präsentieren. Der erfahrene Defensivspieler kehrt nach einer fußballerischen Pause auf den Platz zurück und bringt reichlich Qualität sowie Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.

Zuletzt stand Neumann für die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig auf dem Platz und sammelte dort Einsätze in der Landes- und Oberliga. Insgesamt kann der 1,83 Meter große Abwehrspieler auf 65 Oberliga- sowie 23 Regionalliga-Partien zurückblicken, die aus seiner Zeit bei den Freien Turnern aus Braunschweig stammen. Außerdem lief Neumann auch in der Icon League für die Berliner Underdogs auf.