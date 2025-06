Bleckenstedt angelt sich Niklas Kühle vom Oberliga-Aufsteiger

Am gestrigen Montag-Nachmittag stellte die Germania aus Bleckenstedt den Rückkehrer Simon Toprakli aus Transfer vor. Nun wurde via Instagram der nächste Neuzugang präsentiert, welcher in der Region sehr bekannt ist und schon für viel Furore sorgte..

Denn vom Aufsteiger MTV Wolfenbüttel wird Niklas Kühle zu den Blau-Gelben wechseln. Der 31-Jährige spielte 92 Mal in der Oberliga für Wolfenbüttel und eine Saison für Schöningen und traf dabei 20 Mal. Hinzu kommen 39 Spiele in der Landesliga, in denen der Offensiv-Mann 22 Mal traf. Alleine in der abgelaufenen Saison, in welcher eine Verletzung ihn etwas ausbremste, traf Kühle neun Mal in 16 Partien und feierte den hoch verdienten Aufstieg.

Zudem zeigte Kühle sein Können auf der großen Bühne der Icon League. Für die Berliner Underdogs ging der erfahrene Kreativspieler auf Torejagd und stand dabei auch mit Thomas Sonntag, dem Torgarant der Bleckenstedter, auf dem Feld. Außerdem kennt er einige weitere Spieler der Germania durch frühere Stationen.