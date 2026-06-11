Bleckenstedt angelt sich Liam Marheneike!

Der FC Germania Bleckenstedt hat seinen vierten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Wie der Verein über Instagram bekanntgab, wechselt Liam Marheineke zum Landesligisten.

Die Verantwortlichen sprechen von einem „Königstransfer“ und einem weiteren wichtigen Schritt in der Kaderplanung. Mit dem 19-Jährigen kommt ein Stürmer nach Bleckenstedt, der bereits in der Junioren-Bundesliga für Eintracht Braunschweig auf sich aufmerksam machte und dort maßgeblich an den Erfolgen seiner Mannschaft beteiligt war.

Anschließend zog es Marheineke zum FC Emmen in die Niederlande. Dort sammelte er Erfahrungen im Profibereich und unterschrieb seinen ersten Profivertrag.