Blautopf-Pokal: Zwei Unentschieden beim heutigen Auftakt

– Foto: Alexander Sättele

Der Blautopf-Pokal 2026 ist am heutigen Freitag mit zwei Unentschieden gestartet. Am morgigen Samstag und am Sonntag folgen die weiteren Spiele der Vorrunde sowie die Platzierungs- und Finalbegegnungen um den Turniersieg.

Hart umkämpfte Unentschieden zum Turnierbeginn

Zum Auftakt des Blautopf-Pokals erlebten die Zuschauer am heutigen Freitag packende Begegnungen auf dem Platz. In der Gruppe A trennten sich der Gastgeber und Titelverteidiger FV Asch-Sonderbuch aus der Bezirksliga und die SG Alb Seissen/Suppingen aus der Kreisliga B1 nach einer intensiven Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Auch in der Gruppe B gab es keinen Sieger im ersten Duell. Das Spiel zwischen dem TSV Blaubeuren und dem TSV Berghülen, die beide in der Kreisliga A1 spielen, endete mit einem 1:1-Remis, wodurch vor den nächsten Partien für große sportliche Spannung gesorgt ist.

Die Fortsetzung der Gruppenphase am Samstag

Am morgigen Samstag wird das Turnier mit vier wichtigen Begegnungen in der Vorrunde fortgesetzt. In der Gruppe A greift der SV Pappelau-Beiningen aus der Kreisliga A1 ins Geschehen ein und trifft um 14:30 Uhr auf den FV Asch-Sonderbuch. Anschließend kommt es in der Gruppe B um 16:00 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Berghülen und dem FC Blaubeuren aus der Landesliga, Staffel 4. Um 17:15 Uhr spielen die SG Alb Seissen/Suppingen und der SV Pappelau-Beiningen gegeneinander, bevor um 18:30 Uhr der FC Blaubeuren und der TSV Blaubeuren die Gruppenphase beenden.

Die Entscheidungen am großen Finalsonntag

Am Sonntag, den 19. Juli 2026, erreicht der Blautopf-Pokal seinen sportlichen Höhepunkt mit den Platzierungs- und Finalspielen bei einer kompakten Spielzeit von jeweils 60 Minuten. Das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B wird um 12:30 Uhr angepfiffen. Um 14 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe B und dem Zweiten der Gruppe A. Das Spiel um Platz 5 zwischen den beiden Drittplatzierten der Gruppen A und B startet um 15:15 Uhr. Um 16:30 Uhr spielen die beiden Verlierer der Halbfinalpartien um Platz 3, ehe um 17:45 Uhr im Finale die beiden Halbfinalsieger um den Gewinn des Blautopf-Pokals kämpfen.