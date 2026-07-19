Blautopf-Pokal: FC Blaubeuren feiert den Turniersieg

– Foto: Alexander Sättele

Der Blautopf-Pokal 2026 ist am heutigen Sonntag zu Ende gegangen. Im Finale sicherte sich der FC Blaubeuren den Turniersieg, während die konkurrierenden Teams in den Halbfinal- und Platzierungsspielen ebenfalls leidenschaftlich um den sportlichen Erfolg kämpften.

Deutliche Entscheidungen in den Halbfinalbegegnungen

Am heutigen Sonntag, den 19. Juli 2026, eröffneten die Halbfinalpartien den spielfreudigen Turniertag. Im ersten Halbfinale musste sich der FV Asch-Sonderbuch dem TSV Berghülen mit 0:3 geschlagen geben. Das zweite Halbfinale bot den Zuschauern emotionalen Fußball, bei dem der FC Blaubeuren den SV Pappelau-Beiningen mit 2:0 bezwang. In diesem Spiel erzielte Kacper Bojarski in der 6. Minute das Tor zum 1:0, ehe Stefan Mladenovic in der 9. Minute mit dem Treffer zum 2:0 nachlegte.

Ein erfolgreicher Turnierabschluss im kleinen Finale

Im anschließenden Spiel um Platz 3 mobilisierten die Akteure noch einmal alle Kräfte für einen versöhnlichen Ausgang des Wettbewerbs. In dieser Partie standen sich der FV Asch-Sonderbuch und der SV Pappelau-Beiningen gegenüber. Mit einer engagierten Leistung setzten sich die Spieler des FV Asch-Sonderbuch deutlich mit 3:0 durch und feierten einen gelungenen Abschluss.

Der Landesligist triumphiert im großen Endspiel

Der sportliche Höhepunkt folgte im packenden Finale des Blautopf-Pokals. Der TSV Berghülen aus der Kreisliga A forderte den Landesligisten FC Blaubeuren heraus. In einem intensiven Duell setzte sich der Favorit durch, sodass der FC Blaubeuren das Spiel mit 2:0 gewann. Zum entscheidenden Akteur auf dem Platz wurde Kyrylo Yermoshenko, der in der 10. Minute das Tor zum 0:1 erzielte und in der 24. Minute mit dem Treffer zum 0:2-Endstand den Turniersieg endgültig perfekt machte.