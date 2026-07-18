Blautopf-Pokal: Die Halbfinalpaarungen stehen fest

– Foto: Alexander Sättele

Der Blautopf-Pokal 2026 hat am heutigen Samstag mit den verbleibenden Vorrundenspielen die Gruppenphase abgeschlossen. Am morgigen Sonntag stehen nun die Halbfinalbegegnungen sowie die Platzierungsspiele und das Finale an, um den Turniersieger zu ermitteln.

Klare Verhältnisse und packende Duelle am Samstag

Am heutigen Samstag fielen in den Gruppenphasen des Turniers die sportlichen Entscheidungen. In der Gruppe A feierte der FV Asch-Sonderbuch einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV Pappelau-Beiningen. Der SV Pappelau-Beiningen wiederum bezwang die SG Alb Seissen/Suppingen mit 2:0. Insgesamt verbuchte der FV Asch-Sonderbuch in seiner Gruppe 5:2 Tore und 4 Punkte, während der SV Pappelau-Beiningen auf 2:3 Tore und 3 Punkte kam. Die SG Alb Seissen/Suppingen beendete die Spiele mit 2:4 Toren und 1 Punkt.

In der Gruppe B zeigte sich der FC Blaubeuren in hervorragender Verfassung und gewann seine beiden Duelle gegen den TSV Berghülen sowie gegen den TSV Blaubeuren jeweils souverän mit 2:0. Damit erreichte der FC Blaubeuren ein Torkonto von 4:0 und 6 Punkte. Der TSV Blaubeuren und der TSV Berghülen weisen nach den Partien jeweils 1:3 Tore und 1 Punkt auf.

Spannung vor den morgigen Halbfinal- und Platzierungsspielen

Am morgigen Sonntag, den 19. Juli 2026, steuert der Blautopf-Pokal auf seinen sportlichen Höhepunkt zu. Die Halbfinalspiele beginnen um 12:30 Uhr mit der Begegnung zwischen dem FV Asch-Sonderbuch und dem TSV Blaubeuren. Im Anschluss folgt um 14 Uhr das zweite Halbfinale, in dem der FC Blaubeuren und der SV Pappelau-Beiningen aufeinandertreffen.

Um 15:15 Uhr wird das Spiel um Platz 5 zwischen der SG Alb Seissen/Suppingen und dem TSV Berghülen ausgetragen. Die beiden Verlierer der Halbfinalpartien kämpfen um 16:30 Uhr im Spiel um Platz 3 um einen versöhnlichen Turnierabschluss. Das große Finale wird schließlich um 17:45 Uhr angepfiffen, wenn die beiden Halbfinalsieger im direkten Duell um den begehrten Turniersieg des Blautopf-Pokals spielen.