Blautopf-Pokal 2026: FV Asch-Sonderbuch peilt Titelverteidigung an

Der mit Vorfreude erwartete Auftakt am Freitag

Die Spannung steigt vor dem Anpfiff am Freitag, den 17. Juli 2026. Der Gastgeber und Titelverteidiger FV Asch-Sonderbuch aus der Bezirksliga eröffnet das Turnier in der Gruppe A um 18 Uhr gegen die SG Alb Seissen/Suppingen aus der Kreisliga B1. Für beide Teams ist dies der erste sportliche Härtetest beim Kampf um den Pokal. Direkt im Anschluss, um 19:30 Uhr, folgt in der Gruppe B das Duell zwischen dem TSV Blaubeuren und dem TSV Berghülen, die beide in der Kreisliga A1 spielen.

Der wegweisende Kampf in der Gruppenphase am Samstag

Am Samstag, den 18. Juli 2026, geht das Turnier in die entscheidende Phase der Vorrunde. Der Spieltag beginnt um 14:30 Uhr in Gruppe A mit der Partie des SV Pappelau-Beiningen (Kreisliga A1) gegen den FV Asch-Sonderbuch. Um 16 Uhr greift in der Gruppe B der FC Blaubeuren aus der Landesliga, Staffel 4, in das Turniergeschehen ein und trifft auf den TSV Berghülen. Um 17:15 Uhr spielen die SG Alb Seissen/Suppingen und der SV Pappelau-Beiningen um das Weiterkommen in Gruppe A. Die Gruppenphase findet ihren Abschluss um 18:30 Uhr im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Blaubeuren und dem TSV Blaubeuren.

Die große Entscheidung am Finalsonntag

Am Sonntag, den 19. Juli 2026, erreicht der Blautopf-Pokal seinen sportlichen Höhepunkt. Die Mannschaften kämpfen ab 12:30 Uhr im ersten Halbfinale (Erster Gruppe A gegen Zweiten Gruppe B) und ab 14 Uhr im zweiten Halbfinale (Erster Gruppe B gegen Zweiten Gruppe A) um den Einzug ins Endspiel.

Nach dem Spiel um Platz 5 um 15:15 Uhr, das zwischen den beiden Drittplatzierten der Gruppen A und B ausgetragen wird, geht es um 16:30 Uhr im Spiel um Platz 3 für die Verlierer der Halbfinalpartien um einen erfolgreichen Turnierabschluss. Das Finale startet schließlich um 17:45 Uhr, in dem sich die beiden Halbfinalsieger in einer Spielzeit von 60 Minuten gegenüberstehen, um den Champion des Blautopf-Pokals zu ermitteln.