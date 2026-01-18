Blautaler Gold Ochsen Cup: SGM Aufheim/Holzschwang bejubelt den Titel

Der Blautaler Gold Ochsen Cup ist am heutigen Sonntag mit einem intensiven und hochklassigen Finaltag zu Ende gegangen. Zwölf Minuten Spielzeit, keine Verlängerung bis auf das Finale und ein eng getakteter Modus verdichteten die Endrunde zu einem Prüfstein für Substanz und Nervenstärke. Nach Gruppenphase, Viertel- und Halbfinals setzte sich die SGM Aufheim/Holzschwang im Endspiel gegen den TSV Herrlingen durch und krönte ein Turnier, das von klaren Favoriten, überraschenden Ausschlägen und einer Entscheidung in wenigen Minuten geprägt war.

Ein Finaltag ohne Sicherheitsnetz Der dritte Turniertag begann mit vier Dreiergruppen, die keine Anlaufphase erlaubten. Jeder Fehler wog schwer, jedes Tor veränderte die Statik. Der Übergang in die K.-o.-Spiele machte die Halle spürbar enger: Neunmeterschießen, deutliche Halbfinale und Platzierungsspiele sorgten für eine Dramaturgie, die bis zum Schluss trug.

Gruppe 1: Blaubeuren setzt Maßstäbe

In der Gruppe 1 dominierte der FC Blaubeuren mit zwei klaren Siegen und einem Torverhältnis von 12:1. Der Erfolg gegen die SSG Ulm 99 und der deutliche Auftritt gegen Esperia Italia Neu-Ulm ließen früh keinen Zweifel an der Spitzenposition. Ulm 99 wurde Zweiter, Esperia blieb ohne Punkt.

Gruppe 2: Blaustein behauptet sich knapp

Die Gruppe 2 war enger, doch der TSV Blaustein setzte sich mit zwei Siegen durch. SC Heroldstatt folgte, während der TSV Bermaringen trotz engagierter Auftritte punktlos blieb. Die knappen Ergebnisse unterstrichen die Ausgeglichenheit dieser Gruppe.

Gruppe 3: Aufheim/Holzschwang mit Wucht

In der Gruppe 3 zeigte die SGM Aufheim/Holzschwang ihre Offensivkraft. Der deutliche Sieg gegen Einsingen und der Erfolg gegen Herrlingen stellten die Weichen. Herrlingen und Einsingen schlossen punktgleich ab, die Tordifferenz entschied.

Gruppe 4: Gastgeber fordert die Spitze

Die Gruppe 4 bot enge Spiele. Die SGM Aufheim/Holzschwang II gewann knapp, der FC Blautal 2001 blieb in Schlagdistanz, der KSC Ehingen musste sich mit einem Punkt begnügen. Kleinigkeiten entschieden über die Platzierungen.

Viertelfinale: Nerven und klare Linien

Die Viertelfinals brachten die erwartete Zuspitzung. Blaubeuren setzte sich erst im Neunmeterschießen gegen Heroldstatt durch. Ulm 99 eliminierte Blaustein deutlich. Aufheim/Holzschwang ließ Blautal 2001 keine Chance, Herrlingen rang die zweite Mannschaft der SGM Aufheim/Holzschwang nieder.

Halbfinale: Deutliche Entscheidungen

Im Halbfinale wuchs die SGM Aufheim/Holzschwang über die Aufgabe hinaus und besiegte Blaubeuren klar mit 6:2. Zudem setzte sich Herrlingen mit einem deutlichen 8:3-Sieg gegen Ulm 99 durch. Die Paarung für das Finale war damit gefunden.

Platzierungsspiele: Abschlüsse mit Aussage

In der Trostrunde und den Platzierungsspielen setzten sich Blautal 2001 und die SGM Aufheim/Holzschwang II durch. Im Spiel um Platz fünf gewann Blautal 2001 knapp gegen Blaustein. Das Spiel um Platz drei entschied Ulm 99 mit 6:4 nach Neunmeterschießen gegen Blaubeuren für sich.

Finale: Ein früher Treffer, ein Eigentor, der Schlusspunkt

Das Endspiel zwischen der SGM Aufheim/Holzschwang und dem TSV Herrlingen verdichtete den Finaltag auf wenige entscheidende Szenen. In der ersten Minute brachte Lutz Fischer den TSV Herrlingen mit dem 1:0 in Führung. Ebenfalls noch in der ersten Minute fiel der Ausgleich, als Robin Graf den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte und damit das 1:1 herstellte. In der sechsten Minute setzte Alessio Forcillo den entscheidenden Akzent und erzielte das 2:1 für die SGM Aufheim/Holzschwang. Diese drei Aktionen entschieden das Finale und gaben dem Turnier seinen Sieger.