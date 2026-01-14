Blautaler Gold Ochsen Cup: Drei Tage Hallenfußball ohne Atempausen

Der Blautaler Gold Ochsen Cup erreicht mit seiner zehnten Auflage einen markanten Punkt im regionalen Hallenkalender. Vom 16. bis 18. Januar 2026 wird die Lixsporthalle in Blaustein zum Treffpunkt für Aktive, Frauen, Nachwuchs und Zuschauer, die Hallenfußball in seiner kompaktesten und intensivsten Form erleben wollen. Drei Tage Budenzauber, kurze Spielzeiten, ein klar strukturierter Modus und ein Teilnehmerfeld mit großer regionaler Breite machen das Turnier zu einem sportlichen Dauerlauf, an dessen Ende nur wenige Minuten über Ruhm und Pokal entscheiden.

Ein Jubiläum mit klarer Dramaturgie Der FC Blautal richtet den Gold Ochsen Cup bewusst als mehrtägiges Ereignis aus. Die Jubiläumsausgabe spannt den Bogen vom Freitagabend bis zum Sonntagnachmittag und verbindet verschiedene Alters- und Leistungsstufen unter einem Dach. Die Halle wird dabei nicht nur Austragungsort, sondern Resonanzraum für ein Turnier, das Tempo, Nähe und Emotionen in den Mittelpunkt stellt. Das Konzept ist klar: Viele Spiele, wenig Leerlauf, maximale Vergleichbarkeit.

Samstag als Turnierkern mit vier Vorrundengruppen Der Samstag bildet das strukturelle Zentrum des Gold Ochsen Cups. In vier Vierergruppen werden die Gruppen B bis E ausgespielt. In der Gruppe B treffen der SV Pappelau-Beiningen, der SC Türkgücü Ulm II, die SGM Aufheim/Holzschwang II und die SSG Ulm 99 aufeinander.

Freitagabend als Auftakt der Aktiven Der Turnierstart gehört am Freitag der Vorrunde der Aktiven in Gruppe A. Ab 18 Uhr greifen fünf Mannschaften ins Geschehen ein: der KSC Ehingen (Donau), die SF Dornstadt/Bollingen, der FC Blaubeuren, der FC Blautal 2001 II und der TSV Einsingen. Gespielt wird jeder gegen jeden, die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Die besten drei Teams qualifizieren sich für die Endrunde, während parallel ein AH-Turnier stattfindet. Bereits dieser erste Abend verlangt Konzentration, da frühe Punktverluste den weiteren Weg erheblich erschweren.

Die Gruppe C ist mit dem TSV Bermaringen, dem TSV Herrlingen, dem SV Esperia Italia Neu-Ulm und dem SV Mähringen besetzt. Die Gruppe D vereint die SGM Aufheim Holzschwang, den SC Heroldstatt, den SV Grimmelfingen und den ESC Ulm. In der Gruppe E messen sich der TSV Blaustein, die SGM Allmendingen/Ennahofen, der FC Blautal 2001 und der SV Ljiljan Ulm. Pro Gruppe qualifizieren sich die beiden Besten sowie der beste Gruppendritte für die Endrunde.

Sonntag als Zuspitzung mit Endrunde

Der Finaltag beginnt am Sonntag mit der Endrunde der Herren ab 12 Uhr. Zwölf Mannschaften treten zunächst in vier Dreiergruppen gegeneinander an. Die Gruppensieger und -zweiten erreichen die Viertelfinals, die ab 14:50 Uhr ausgetragen werden. Ab diesem Zeitpunkt gilt der K.-o.-Modus mit zwölf Minuten Spielzeit. Verlängerungen gibt es nicht, lediglich im Finale ist eine fünfminütige Verlängerung vorgesehen, ansonsten entscheidet bei Gleichstand das Neunmeterschießen.

Finalblock mit kompletter Platzierungsrunde

Der Sonntagnachmittag ist als geschlossener Entscheidungsblock angelegt. Nach Viertelfinals und Trostrunde folgen die Halbfinals ab 16:26 Uhr. Anschließend werden Platz sieben und Platz fünf ausgespielt, ehe um 17:18 Uhr das Spiel um Platz drei ansteht. Das Finale um 17:31 Uhr bildet den sportlichen Höhepunkt des gesamten Wochenendes. In diesen letzten Minuten verdichtet sich das Turnier auf seine Essenz: Struktur, Nervenstärke und Effizienz.

Mehr als ein Turnierwochenende

Der Blautaler Gold Ochsen Cup versteht sich nicht nur als sportlicher Wettbewerb. Für Verpflegung ist an allen Tagen gesorgt, die Halle soll ein Ort des Verweilens sein. Am Sonntagvormittag ergänzt ein F-Jugend-Blitzturnier ab 9 Uhr das Programm und unterstreicht den Anspruch, Jung und Alt gleichermaßen einzubinden. Der Gold Ochsen Cup wird damit zur Bühne für Hallenfußball in all seinen Facetten.

Hallenfußball als Winterprüfung

Drei Tage, zahlreiche Mannschaften und ein klarer Modus machen den 10. Blautaler Gold Ochsen Cup zu einer echten Winterprüfung. Wer hier bestehen will, muss sich schnell anpassen, konstant liefern und im entscheidenden Moment bereit sein. Blaustein bietet dafür die passende Kulisse – eng, laut und unnachgiebig. Der Pokal wird nicht über Namen vergeben, sondern über Minuten, in denen jede Aktion zählt.