Blausteinsee-Cup mit Fußball pur und Live-Musik

Am Eröffnungs-Montag und am Mittwoch kicken in Gruppe A: Titelverteidiger und Bezirksliga-Aufsteiger Falke Bergrath, Bezirksligist Kohlscheider BC sowie die B-Ligisten JSV Baesweiler und VfR Linden-Neusen. Die Gruppe B mit den vier A-Ligisten Rhenania Lohn, SV St. Jöris, VfR Übach-Palenberg und SC Kellersberg tritt am Dienstag und Donnerstag in Aktion. Täglich finden ab 18:30 Uhr drei Spiele à 45 Minuten statt.



Am Freitag, 25. Juli, steigen die Halbfinals (18:30 / 20:15 Uhr); am Sonntag, 27. Juli, das Spiel um Platz drei (14 Uhr) und das Finale (16:30 Uhr). Der Ball rollt auch beim Freizeitcup für Hobbyteams am Samstag, 19. Juli, ab 12:30 Uhr.



Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr der Open-Air-Music-Night am Samstag, 26. Juli, ab 19 Uhr. Nach neun Jahren wird wieder mit Live-Musik am Lohner Fußballplatz gefeiert. Mit dabei sind Domstürmer, Krawall und Druckluft. Tickets dafür online unter www.tickets-lohn.de sowie bei den Sparkassen in Eschweiler (Marienstraße) und Dürwiß sowie bei der Barbara-Apotheke Dürwiß und im Gasthof Rinkens.