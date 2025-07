Blausteinsee-Cup beginnt mit Überraschung

Im ersten Vorrundenspiel (alle sind auf 1 x 45 Minuten angesetzt) ereignete sich gleich eine faustdicke Überraschung. Der Titelverteidiger und Bezirksliga-Aufsteiger Falke Bergrath machte zwar das Spiel gegen den zwei Ligen tieferen JSV Baesweiler, blieb aber gegen die vielbeinige JSV-Abwehr zu einfallslos. Die wenigen Abschlussgelegenheiten wurden vergeben. Ein Abstimmungsproblem zwischen dem Bergrather Torhüter und einem Verteidiger in Kombination mit einem Platzfehler führte kurz vor dem Ende der Partie zu einem Foul und Elfmeter für Baesweiler, den Ricardo Aretz zum unerwarteten 1:0-Endstand nutzte (42.).



Schiedsrichter Peter Schwade hatte im zweiten Match zwischen dem VfR Linden-Neusen und dem Kohlscheider BC wenig zu tun. Der KBC wurde seiner Favoritenrolle beim 3:0-Sieg jederzeit gerecht. Jeremy Labas schickte seiner 1:0-Führung (10.), bei der er eine Flanke von Lucas Götte mit schönem Flugkopfball verwertete, das 2:0 hinterher (29.). Jacob Nkrumah-Sarfo erhöhte auf 3:0 (32.).



Am Ende des ersten Turniertages wartete das Bezirksliga-Duell zwischen Kohlscheid und Bergrath. Die Falken standen nach dem über die rechte Seite eingeleiteten 1:0 durch Daniel Ott (31.) bereits vor dem vorzeitigen Aus, doch Sascha Schoenen wahrte mit dem 1:1 kurz vor dem Abpfiff doch noch die Bergrather Chance aufs Weiterkommen. Der KBC hat mit vier Punkten die beste Ausgangsposition, wenn es am Mittwoch in der Gruppe A weitergeht.



Am heutigen Dienstag finden erstmals Spiele der Gruppe B statt:

18:30 Uhr: VfR Übach-Palenberg – Rhenania Lohn

19:30 Uhr: SC Kellersberg – SV St. Jöris

20:30 Uhr: SV St. Jöris – VfR Übach-Palenberg