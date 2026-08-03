Blausteinsee-Cup beginnt am heutigen Montag 28. Auflage des Turniers von Rhenania Lohn ++ Bergrath und KBC sind Favoriten ++ Freizeitcup am Samstag von Tim Schmitz · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Direkt an die Eschweiler Fußball-Stadtmeisterschaft schließt sich ab dem heutigen Montag der – erstmals nach statt vor der Stadtmeisterschaft ausgetragene – Blausteinsee-Cup von Rhenania Lohn an. Dieser läuft bis Sonntag, 9. August.

Dass es den beteiligten Mannschaften beim letztjährigen Turnier im Stadion am Blausteinsee an der Rosenstraße gefallen haben muss, zeigt sich am Teilnehmerfeld, das nahezu identisch ist. Nur der FV Eschweiler, der kurzfristig für Grenzwacht Pannesheide einsprang, ist neu anstelle vom VfR Übach-Palenberg dabei. Als Favoriten der 28. Auflage gelten die Bezirksligisten Falke Bergrath und Titelverteidiger Kohlscheider BC.



Wie gehabt hat das fleißige Küchenteam der Rhenania für alle Turniertage viele Leckereien vorbereitet. Neben der großen Hauptkarte gibt es am Dienstag und Sonntag zusätzlich Pizza, am Donnerstag Reibekuchen und am Sonntag Waffeln.





Am Samstag, 8. August, können Hobbyfußballer – egal ob Mann oder Frau – auf Kleinfeldern beim Lohner Freizeitcup mitmachen. Zudem neu: ein Fußball-Golf-Wettbewerb „für Dorfvereine, Familien und Bewegungsfaule“, so die Rhenania. Anmeldungen nimmt Nicolas Mürkens bis 5. August entgegen: Tel. 0176/80710177.



Spielplan des 28. Blausteinsee-Cups:





Montag, 3. August:

18.30 Uhr: SV St. Jöris – JSV Baesweiler

19.30 Uhr: Kohlscheider BC – FV Eschweiler

20.30 Uhr: SV St. Jöris – FV Eschweiler



Dienstag, 4. August:

18.30 Uhr: SC Kellersberg – Rhenania Lohn

19.30 Uhr: VfR Linden-Neusen – Falke Bergrath

20.30 Uhr: SC Kellersberg – Falke Bergrath



Mittwoch, 5. August:

18.30 Uhr: JSV Baesweiler – Kohlscheider BC

19.30 Uhr: SV St. Jöris – Kohlscheider BC

20.30 Uhr: FV Eschweiler – JSV Baesweiler



Donnerstag, 6. August:

18.30 Uhr: Rhenania Lohn – VfR Linden-Neusen

19.30 Uhr: SC Kellersberg – VfR Linden-Neusen

20.30 Uhr: Falke Bergrath – Rhenania Lohn



Freitag, 7. August – Halbfinale:

18.30 Uhr: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B

20.00 Uhr: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A



Sonntag, 9. August – Finalspiele:

14.00 Uhr – Spiel um Platz drei: Verlierer der Halbfinalspiele

16.30 Uhr – Endspiel: Sieger der Halbfinalspiele