Blaupause von 2021? Bitte mit Happy End...

Nach großem Kampf schaffte es der damalige Underdog gegen den FC Carl Zeiss Jena sogar in die Verlängerung, wo letztendlich die Körner fehlten (1:4). Nun ist Artur Machts und seine Mitspieler bereits die damals begonnene Geschichte mit einem möglichen Landespokalsieg und den Einzug in den DFB-Pokal zu Ende zu schreiben. "Die Vergangenheit stimmt mich zuversichtlich, dass das absolut möglich ist. Klar ist Meuselwitz ein Regionalligist, dessen sind wir uns bewusst, die Favoritenrolle ist dort. Bei den Spielen aus der Vergangenheit denke ich an Spiele gegen Jena, Meuselwitz oder auch Rot-Weiß Erfurt. Die haben uns einfach gezeigt, dass es möglich ist und wir das nicht einfach nur so daher sagen, sondern bewiesen haben. Das lässt den Glauben wachsen“, so der Abwehrhüne.

An das Pokalendspiel 2021 kann sich Machts durchaus gut erinnern und sieht darin auch einen Erfahrungsbonus für das Duell am kommenden Samstag gegen den ZFC: „Einfach schon einmal ein Finale erlebt zu haben, hilft uns. Das nimmt auch ein bisschen den Druck. Man weiß, wie es sich anfühlt. Man weiß, wie es ist, wenn es um etwas geht. Wir haben solche Spiele – gegen die vermeintlich Besseren – auch schon gewonnen."