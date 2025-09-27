Blaues Wunder vor Premiere auf neuem Kunstrasen

Der Bann ist gebrochen – und nun soll der Schwung genutzt werden. Am Sonntag empfängt die SG Blaues Wunder Hannover den SV 06 Lehrte zum Kellerduell des neunten Spieltags in der Kreisliga Hannover. Nach dem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg in Krähenwinkel will das Team von Trainer Leon Erler mit einem weiteren Erfolg nicht nur die Rote Laterne abgeben, sondern auch erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge einfahren.

Das Spiel hat dabei doppelte Symbolkraft: Erstmals bestreitet Blaues Wunder ein Heimspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz.

„Wir sind keine Mannschaft, die den Ball nur lang schlägt. Wir wollen Fußball spielen. Der neue Kunstrasen hilft uns dabei enorm“, sagt Erler. Der bisherige Platz, so der Trainer, sei in Teilen nicht ligatauglich gewesen – schlechte Linien, unebene Fläche, viel Sand statt Rasen. Entsprechend klar das Ziel für Sonntag: „Wir wollen diesen Platz zu unserer Festung machen.“

Erler spürt einen Stimmungsumschwung. Die Trainingswoche sei von einer völlig anderen Energie geprägt gewesen. „Die Stimmung war gut, man hat gemerkt: Die Jungs glauben wieder daran, dass sie Spiele gewinnen können“, so der Coach. Dass mit dem neuen Untergrund nun auch spielerisch bessere Voraussetzungen herrschen, kommt seinem Team entgegen.

Gegner Lehrte ebenfalls im Tabellenkeller

Der Gegner aus Lehrte reist mit ebenso akuter Erfolglosigkeit an. Nur fünf Punkte aus acht Spielen und zuletzt ein deutliches 1:4 gegen Garbsen – auch beim Aufsteiger läuft es bislang nicht nach Plan. „Natürlich ist das ein direkter Konkurrent, den wir im Idealfall überholen können“, betont Erler. Ein Sieg würde Blaues Wunder an den Gästen vorbeiziehen lassen und je nach Parallelspiel auch einen Sprung auf Rang fünfzehn bedeuten.

Personell entspannt sich die Lage etwas. „Einige Spieler kommen zurück, wir müssen nicht wieder auf externe Unterstützung bauen“, so Erler. Nach der Improvisation der Vorwoche kann das Trainerteam wieder aus einem deutlich breiteren Kader schöpfen.

Endlich Ertrag für gute Auftritte

Dass es fußballerisch nicht an Qualität mangelt, hat Blaues Wunder auch in vielen der zuvor verlorenen Spiele gezeigt. „Abgesehen vom Spiel gegen Ramlingen und einem weiteren, in dem wir verdient verloren haben, war eigentlich immer mehr drin“, erinnert sich Erler. Oft fehlten Kleinigkeiten, das Spielglück – oder die Kaltschnäuzigkeit.

Doch mit dem Sieg von letzter Woche und der neuen Heimspielstätte soll nun ein echter Neuanfang gelingen. Die Mannschaft glaubt wieder an sich – und daran, dass diese Saison noch eine Wendung nehmen kann.

Anpfiff im Sportpark Blaues Wunder ist am Sonntag um 15 Uhr.