Blaues Wunder verpasst Sieg – Erler sieht „schmerzliches 2:2“

Die SG Blaues Wunder Hannover hat im richtungsweisenden Duell gegen den Tabellenkonkurrenten TuS Davenstedt ein 2:2 (1:0) erreicht und bleibt damit im unteren Tabellenmittelfeld. Trainer Leon Erler zeigte sich nach dem Spiel zwiegespalten – zwischen Ärger über vergebene Großchancen und der Erkenntnis, dass auch der Gegner starke Phasen hatte.

Obwohl der Gegner zunächst nur Distanzabschlüsse verzeichnete, hatte Blaues Wunder die größte Chance der ersten Hälfte: „Ein schöner Chip-Pass, alleine vorm Torwart, ganz knapp vorbei. Das war riesengroß.“

„Wir führen 1:0, sind gut im Spiel drin“, beschreibt Erler den Auftakt seiner Mannschaft. Torschütze war Benett-Luca Bohm in der 6. Minute. Doch der Schwung war nicht von Dauer: „So ab der 20. Minute lassen wir nach, sind zu passiv. Davenstedt kommt besser ins Spiel, hat mehr Zugriff, mehr Ballbesitz.“

Die letzten Minuten vor der Pause wurden jedoch hektisch: „Davenstedt war gut drin, hat uns eingeschnürt. Wir waren zu weit weg von den Spielern.“ Trotzdem ging Blaues Wunder mit 1:0 in die Pause.

„Ein starker Schuss in den Winkel“ – Davenstedt dreht das Spiel binnen Minuten

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag. „Davenstedt kommt gut raus. Nach zwei, drei Minuten ein Distanzschuss vom Kapitän – sehr, sehr stark, genau in den Winkel“, so Erler.

Nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Ein umstrittener Foulelfmeter brachte Davenstedt die Führung. „Sie kriegen einen Elfmeter geschenkt – klassischer Fehler des Schiedsrichters“, analysiert Erler.

Er beschreibt die Szene so:

„Unser Spieler stellt bei einer Ausholbewegung den Fuß davor, und der Davenstedt-Spieler tritt unseren Spieler. Eigentlich ist es ein Foul andersherum.“

Dennoch zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – Fabian Pietler verwandelte zum 1:2.

„Dritter Elfmeter in Folge verschossen“ – Erler hadert mit vergebenen Chancen

Trotz des Rückstands fand Blaues Wunder zurück ins Spiel. „Wir kommen gut zurück, haben ein, zwei gute Chancen.“ Es folgte ein weiterer Strafstoß, diesmal zugunsten der Gastgeber. Doch dieser wurde vergeben: „Wir verschießen den dritten Elfmeter in Folge. Auch in dieser Szene hätte die Strafe härter ausfallen können: „Letzter Mann, kommt viel zu spät, eigentlich kann man da auch eine rote Karte geben“, so Erler. „Er entscheidet sich für Gelb – naja, ist okay.“

Kurz darauf fiel jedoch der wichtige Ausgleich: Kai-Manoel Hidalgo Kehrel traf in der 74. Minute zum 2:2.

Großchancen und Aluminium – am Ende fehlt das 3:2

Nach dem Ausgleich dominierte Blaues Wunder klar:

„Danach drücken wir 20 Minuten komplett, haben vier, fünf hundertprozentige Chancen, zwei-, dreimal alleine vorm Tor. Am Ende ein Lattentreffer.“

Doch das entscheidende Tor fiel nicht. „Wir machen die Chancen nicht rein – so müssen wir mit dem 2:2 leben.“

„Tut weh“ – Gerechtes Unentschieden oder verlorene Punkte?

Trotz der dominanten Schlussphase erkennt Erler die starken Phasen des Gegners an:

„Insgesamt kann man sagen: okay. Davenstedt war Ende der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit wirklich gut drin. Da waren wir viel zu passiv.“

Umso mehr schmerzt die verpasste Chance: „Die letzten 20 Minuten tun weh. Da hatten wir genug Chancen für das 3:2. Wenn es zwei Minuten länger geht, schießen wir es vielleicht.“

Die SG Blaues Wunder Hannover bleibt nach diesem 2:2 bei 16 Punkten. Das Team von Trainer Leon Erler verliert zwar nicht, doch der mögliche Befreiungsschlag bleibt erneut aus – vor allem aufgrund mangelnder Chancenverwertung.