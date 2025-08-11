– Foto: Marcel Eichholz

Blaues Wunder unterliegt SG 74 Hannover trotz frühem Führungstor Turbulente erste Halbzeit – umkämpftes Derby mit zwei Platzverweisen Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 Blaues Wunde SG 74 Han

Im Duell zwischen der SG Blaues Wunder Hannover und der SG 74 Hannover setzte sich am Ende die Gäste-Mannschaft mit 2:1 durch. Trainer Leon Erler zeigte sich nach dem Spiel dennoch sachlich und analysierte die Geschehnisse nüchtern.

Gestern, 15:00 Uhr SG Blaues Wunder Hannover Blaues Wunde SG 74 Hannover SG 74 Han 1 2 Abpfiff Strittige Schiedsrichterentscheidungen „Wir haben gut angefangen und sind nach zwei Minuten in Führung gegangen“, sagte Erler. „Danach waren wir aber etwas zu passiv.“ Diese Phase nutzte die SG 74 Hannover, um in der 14. Minute den Ausgleich zu erzielen. „Das 1:1 war aus Sicht des Spielverlaufs in Ordnung.“

Im weiteren Verlauf hatte seine Mannschaft mehrere gute Chancen, darunter eine Doppelchance nach einer durchgerutschten Flanke, bei der der Ball nur knapp am Pfosten vorbeiging. „Leider haben wir das 1:2 bekommen, ein abgefälschter Schuss aus der zweiten Reihe, der dann auf den zweiten Pfosten durchrutschte“, so Erler. „Wahrscheinlich war das Tor wegen Abseitss nicht ganz korrekt, aber die Schiedsrichterentscheidung ist zu respektieren.“ Eine spielentscheidende Wendung brachte eine rote Karte kurz vor der Halbzeit. „Die Karte war sehr, sehr strittig“, erklärte Erler. „In einem Zweikampf im Zentrum wurde unser Spieler gefoult und wollte sich dann mit der Hand Luft verschaffen, hat dabei aber wohl unglücklich den Gegner am Oberkörper getroffen.“ Er betonte: „Das war keine Tätlichkeit, sondern eine unglückliche Szene. Eine Gelbe Karte hätte hier gereicht.“