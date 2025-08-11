Blaues Wunder unterliegt SG 74 Hannover trotz frühem Führungstor

Im Duell zwischen der SG Blaues Wunder Hannover und der SG 74 Hannover setzte sich am Ende die Gäste-Mannschaft mit 2:1 durch. Trainer Leon Erler zeigte sich nach dem Spiel dennoch sachlich und analysierte die Geschehnisse nüchtern.
Strittige Schiedsrichterentscheidungen
„Wir haben gut angefangen und sind nach zwei Minuten in Führung gegangen“, sagte Erler. „Danach waren wir aber etwas zu passiv.“ Diese Phase nutzte die SG 74 Hannover, um in der 14. Minute den Ausgleich zu erzielen. „Das 1:1 war aus Sicht des Spielverlaufs in Ordnung.“
Im weiteren Verlauf hatte seine Mannschaft mehrere gute Chancen, darunter eine Doppelchance nach einer durchgerutschten Flanke, bei der der Ball nur knapp am Pfosten vorbeiging. „Leider haben wir das 1:2 bekommen, ein abgefälschter Schuss aus der zweiten Reihe, der dann auf den zweiten Pfosten durchrutschte“, so Erler. „Wahrscheinlich war das Tor wegen Abseitss nicht ganz korrekt, aber die Schiedsrichterentscheidung ist zu respektieren.“
Eine spielentscheidende Wendung brachte eine rote Karte kurz vor der Halbzeit. „Die Karte war sehr, sehr strittig“, erklärte Erler. „In einem Zweikampf im Zentrum wurde unser Spieler gefoult und wollte sich dann mit der Hand Luft verschaffen, hat dabei aber wohl unglücklich den Gegner am Oberkörper getroffen.“ Er betonte: „Das war keine Tätlichkeit, sondern eine unglückliche Szene. Eine Gelbe Karte hätte hier gereicht.“
Mit einem Spieler weniger gestaltete sich die zweite Halbzeit schwierig. „Wir hatten es schwer gegen viele Konter über die Außenbahn der SG 74, die zwei, drei gute Chancen hatten“, erläuterte der Trainer. „Später gab es sogar eine gelb-rote Karte für die Gäste, und wir hatten dann 10 gegen 10 etwas mehr Kontrolle.“
Dennoch konnten seine Spieler keine zwingenden Torchancen mehr herausarbeiten. „Wir hatten ein, zwei Distanzschüsse, aber keine hundertprozentigen Möglichkeiten.“ Letztlich war die Niederlage auch dem „etwas zu passiven Spiel vor der roten Karte“ geschuldet, so Erler.
Trotz der Enttäuschung will die Mannschaft nach vorne schauen: „Es ist ärgerlich, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel am Dienstag gegen Lehrte.“