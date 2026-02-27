Blaues Wunder sucht die Wende in engen Spielen

Wie schon in den vergangenen Wochen liegt der Schwerpunkt auf der Chancenverwertung. „Wir erspielen uns grundsätzlich genug Möglichkeiten, machen aber zu wenig daraus“, sagt der Trainer. In den Trainingseinheiten habe man gezielt an Flanken, Hereingaben und der Präsenz im Strafraum gearbeitet.

Die Ausgangslage ist klar: Mit sechzehn Punkten rangiert die SG auf Platz zwölf, punktgleich mit Kleefeld. Der Abstand auf die Abstiegsplätze ist überschaubar. „Wir wollen unbedingt Punkte sammeln – und wir haben auch die Qualität dazu“, betont Erler.

Erler spricht offen ein Problem an: „Uns fehlt momentan der Spieler, der mit absoluter Überzeugung das Tor machen will.“ Diese Zielstrebigkeit sei entscheidend, gerade in einer Liga, in der viele Partien über Details entschieden werden. Auch bei Standardsituationen sieht der Coach Steigerungspotenzial – sowohl offensiv als auch defensiv.

Personelle Fragezeichen

Die personelle Situation bezeichnet Erler als „mittelgut“. Mehrere Spieler fehlen, zwei potenzielle Startelfkandidaten mussten unter der Woche angeschlagen abbrechen. Ob sie einsatzfähig sind, entscheidet sich kurzfristig. Unterstützung kommt aus der U19. „Die Bedingungen sind nicht optimal, aber das spielt am Ende keine Rolle“, sagt Erler.

Defensive Stabilität als Basis

Döhren reist mit einer stabilen Saisonbilanz an und zählt zu den formstärkeren Teams der Liga. Umso wichtiger wird für Blaues Wunder die Balance sein. „Hinten kompakt und kompromisslos, vorne konsequent – auch wenn wir weniger Chancen bekommen“, formuliert Erler die Marschroute.

Die Statistik zeigt, wie eng es oft war. Sieben Niederlagen mit nur einem Treffer Differenz verdeutlichen, dass Blaues Wunder selten deutlich unterlegen ist. „Jetzt geht es darum, diese knappen Spiele endlich einmal auf unsere Seite zu ziehen“, sagt Erler.

Mindestens ein Punkt soll am heimischen Kunstrasen bleiben – idealerweise mehr.