Blaues Wunder stellt weitere personelle Weichen für die neue Saison

Aus der Harzoberliga Sachsen-Anhalt wechselt Imo Völker zur SG. Der Stürmer vom SV Blau-Weiß Schwanebeck war mit 13 Saisontoren bester Torschütze seiner Mannschaft. Infolge seines Studiums in Hannover entschied sich Völker für den sportlichen Wechsel. Neben seiner Torgefahr betont der Verein auch seine positiven charakterlichen Eigenschaften und die Bedeutung für das mannschaftliche Klima.

Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Mit Thorben Behrens und Johnny Stenske stoßen zwei ehemalige Spieler der 1. Herren zur sportlichen Leitung hinzu. Behrens war bereits in der Vergangenheit unterstützend tätig und übernimmt nun dauerhaft den Posten als Co-Trainer. Stenske, zuletzt Pokalsieger im Heidekreis, kehrt nach mehreren Jahren ebenfalls an die Seitenlinie zurück. Gemeinsam mit Cheftrainer Leon bildet das Trio künftig das neue Führungsteam, das gezielt auf individuelle Weiterentwicklung setzen will.

Nach längeren Pausen kehren zudem Robin Prottung und Johannes Baltruweit in den Kader zurück. Prottung hatte sich im Saisonendspurt nach über zwei Jahren Verletzungspause einsatzbereit erklärt und wird ab Sommer wieder voll angreifen. Baltruweit, langjähriger Kapitän der Mannschaft, kehrt nach Knieproblemen und beruflicher Auszeit zurück. Beide Spieler bringen Erfahrung und defensive Stabilität mit und sollen die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch mit ihrer Führungsstärke bereichern.