Blaues Wunder setzt auf Jugend: Zwei weitere Talente stoßen dazu

Tiago Cumbre-Fernandez rückt aus der vereinseigenen U19 in den Herrenbereich auf. Der Offensivspieler kam bereits in der abgelaufenen Spielzeit vereinzelt in der ersten Mannschaft zum Einsatz und soll nun dauerhaft in den Kader integriert werden. Tiago gilt als flexibel einsetzbar – sowohl in der Sturmspitze als auch auf den Außenbahnen – und bringt nach Einschätzung des Trainerteams „viel Entwicklungspotenzial“ mit. Der Verein setzt damit auf ein weiteres Eigengewächs, das den Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich erfolgreich gestalten soll.

Von außerhalb, aber ebenfalls aus dem Jugendbereich, kommt Kai-Manoel Hidalgo Kehrel zur SG Blaues Wunder. Der 19-Jährige wechselt von der JSG Ahlten/Anderten und konnte im Rahmen eines Sichtungstrainings überzeugen. Besonders hervorgehoben werden seine Spielintelligenz, seine Passgenauigkeit und sein robustes Zweikampfverhalten. Kehrel soll vor allem auf der rechten Außenbahn – sowohl defensiv als auch offensiv – zum Einsatz kommen und damit weitere Variabilität ins Spiel bringen.