Blaues Wunder scheitert an sich selbst – und am Spielverlauf

„Wir waren die klar bessere Mannschaft, aber wir haben es versäumt, daraus etwas zu machen“, so Erler nach der Partie. „Und dann kommt so ein Spielverlauf, der dich einfach wahnsinnig macht.“

Blaues Wunder startete gut, hatte in der ersten Halbzeit klare Vorteile und erspielte sich mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten. Ein direkter Freistoß wurde vom Andertener Torwart stark pariert, zwei Mal fehlte beim letzten Pass die Präzision. „Wir müssen da eigentlich führen, mindestens 1:0“, so Erler.

Anderten dagegen beschränkte sich auf Zerstörung – mit Erfolg. Viele kleine Fouls, ständiges Reklamieren, lange Unterbrechungen. „Das hat den Spielfluss komplett zerstört“, kritisierte Erler, „aber sie haben es clever gemacht. Das war erwachsener Herrenfußball – auch wenn es nervt.“

Was den Trainer besonders ärgerte: Der Schiedsrichter ließ die andauernden Verzögerungen nahezu unkommentiert durchgehen. „Drei Minuten Nachspielzeit sind ein Witz, wenn du zehn Unterbrechungen und acht Wechsel hast“, so Erler.

Das Gegentor aus dem Nichts

In der 54. Minute fiel das Tor des Tages – und das sinnbildlich für den Nachmittag: Eine Flanke mit viel Schnitt rutschte durch den Strafraum, die Abwehr reagierte nicht konsequent, Niclas-Sebastian Spilner war zur Stelle. Es blieb die einzige echte Chance der Gastgeber – doch sie saß.

Blaues Wunder versuchte es in der Schlussphase mit langen Bällen, doch der Druck verpuffte. „Nach dem Gegentor haben wir den Faden verloren“, sagte Erler. „Wir waren zu ungenau, zu hektisch, hatten keine klare Linie mehr.“

Wieder ein Spiel, das „nicht verloren werden muss“

Dass die Mannschaft diesmal leer ausging, lag für Erler an mehreren Faktoren: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig aus unseren Chancen gemacht, in der zweiten waren wir nicht mehr zwingend genug. Und wir verteidigen Flanken nach wie vor nicht konsequent.“

Schon in den Wochen zuvor war die Anfälligkeit bei hohen Bällen ein Thema – auch diesmal wieder entscheidend.

Mit sieben Punkten aus zehn Spielen steht die SG weiter auf Rang fünfzehn – punktgleich mit Kirchrode, aber nun nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Zwar ist der Aufwärtstrend der Vorwochen nicht gänzlich verpufft, doch solche Niederlagen wie in Anderten sorgen für Frust und Unsicherheit.

„Wenn wir in der ersten Halbzeit die Tore machen, gewinnen wir das Spiel“, fasste Erler zusammen. „So aber stehen wir wieder mit leeren Händen da – und das tut weh.“