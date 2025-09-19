Blaues Wunder reist ersatzgeschwächt nach Krähenwinkel

Nach dem nächsten bitteren Last-Minute-Rückschlag gegen den TSV Stelingen (3:4) wartet auf die SG Blaues Wunder Hannover am achten Spieltag die nächste hohe Hürde. Am Samstag tritt das Team beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II an – und das unter schwierigen Bedingungen: Die personelle Situation ist angespannt, sogar Trainer Leon Erler droht wegen eines privaten Umzugs auszufallen.

„Wir werden nicht den optimalen Kader aufstellen können“, sagt Erler. „Viele Spieler sind krank oder verletzt, das trifft uns hart.“ Dazu komme die unklare Trainerfrage. Erler: „Ich weiß selbst noch nicht, ob ich überhaupt vor Ort sein kann.“

Dabei war die Stimmung nach dem Spiel gegen Stelingen (3:4) trotz der siebten Saisonniederlage erstmals in dieser Saison nicht nur von Frust geprägt. „Wir haben da vieles gut gemacht. Es war eine sehr engagierte, kämpferisch starke Leistung“, so Erler. Dass am Ende wieder kein Punkt heraussprang, sei zwar bitter gewesen – aber auch eine Leistung, an die man anknüpfen könne.

Die Aufgabe beim Tabellenvierten ist dennoch groß. Krähenwinkel/Kaltenweide II gehört zu den spielstärkeren Teams der Liga, hat bislang nur eine Niederlage kassiert – zuletzt allerdings beim 3:4 in Garbsen selbst einen Dämpfer hinnehmen müssen.

„Nicht alles jede Woche neu anpassen“

Trotz aller Widrigkeiten will Erler mit seinem Team an der in der Vorwoche eingeschlagenen Linie festhalten. „Wir haben nach innen hin klargemacht, dass wir jetzt unseren Stil finden müssen. Und den ziehen wir durch – unabhängig vom Ergebnis.“ In der Trainingsarbeit gehe es derzeit darum, den Glauben an die eigene Spielidee zu stärken – und den Kopf freizubekommen.

„Im Moment ist da bei vielen eine gewisse Blockade drin. Jeder denkt: 'Bloß nicht wieder so ein Ding in der letzten Minute'. Das lähmt uns“, sagt der Trainer. „Wenn wir es aber schaffen, uns mal wieder für eine gute Leistung zu belohnen, wird vieles leichter.“

Ein Punktgewinn – egal ob über einen lucky punch oder eine clevere Defensivleistung – würde der Mannschaft guttun. „Wir brauchen dringend das Gefühl, dass es geht.“

Keine Ausreden – aber auch keine Wundererwartung

Dass die SG erneut als Außenseiter ins Spiel geht, ist unbestritten – doch Erler gibt sich nicht kampflos: „Wenn wir unsere Leistung bringen und kompakt stehen, dann können wir auch dort etwas mitnehmen.“ Welche Elf letztlich auf dem Platz steht, entscheidet sich wohl erst kurzfristig.

Anpfiff in Krähenwinkel ist am Samstag um 15 Uhr.