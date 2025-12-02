Blaues Wunder kritisiert Verband scharf vor Nachholspiel vs Davenstedt

Vor dem Nachholspiel der SG Blaues Wunder Hannover gegen den TuS Davenstedt am Mittwochabend (19 Uhr) hat Trainer Leon Erler ungewöhnlich deutliche Kritik am Verband geäußert. Die Partie war ursprünglich ein Auswärtsspiel, wurde nun aber ohne Zustimmung des Vereins als Heimspiel angesetzt – und an einem Termin, der dem Team von Erler erhebliche Probleme bereitet.

Der Ursprung liegt im ausgefallenen Hinspiel: „Es ist ein Nachholspiel, das ausgefallen war. Das wäre bei Davenstedt gewesen.“ Da Blaues Wunder über Kunstrasen verfügt, stellte sich die Frage eines Heimrechttausches. „Wir hatten nur angedeutet, dass wir das Heimrecht tauschen könnten. Auch das haben wir so nie bestätigt.“

„Ich wollte gerne nochmal etwas loswerden“, beginnt Erler. „Nach dem Ärger am Sonntag über die Szene, die da stattgefunden hat, haben wir jetzt auch für morgen wieder Ärger.“

„Das Spiel wurde einfach angesetzt“ – Erler spricht von „absolutem Wahnsinn“

Für Erler erfolgte die spätere Ansetzung ohne ausreichende Rücksprache: „Dann wurde das Spiel einfach angesetzt mit Heimrechtstausch – und dann am Mittwoch. Diesen Termin hatten wir nie bestätigt.“

Die Konsequenzen sind erheblich: „Der Termin passt uns gar nicht. Wir haben kaum Spieler aus unserer eigenen Mannschaft zur Verfügung und müssen uns mit der Zweiten eindecken.“

Seit Tagen habe der Verein versucht, den Verband zu erreichen: „Wir haben seit drei Tagen keine Rückmeldung bekommen. Unser Präsident hat keine Antwort bekommen.“ Erst als der Kapitän anrief, sei jemand ans Telefon gegangen.

Erler bezeichnete das Vorgehen deutlich:

„Für mich absolut Wahnsinn und vom Verband wirklich schon skandalös, wie man so ignorant sein kann und einfach so frech ist, Heimrecht zu tauschen und auch noch den Termin vorzugeben.“

„Eine absolute Unverschämtheit“ – fehlende Kommunikation sorgt für Unmut

Laut Erler habe der Staffelleiter die Problematik gekannt: „Der wusste genau, worum es geht. Ich habe auch auf WhatsApp geschrieben, aber das wurde einfach gekonnt ignoriert.“

Das Vorgehen sei für ihn nicht akzeptabel: „Man kann vieles machen, aber dann soll man es auch vernünftig machen. Wenn man es nicht kann, soll man den Job abgeben.“

Sein Fazit fällt entsprechend scharf aus: „Insgesamt eine absolute Unverschämtheit wirklich.“

Immerhin bestehe theoretisch die Möglichkeit einer Verlegung: „Uns wurde gesagt, wir könnten noch verlegen, wenn wir uns mit Davenstedt einigen.“ Doch dafür sei es „einen Tag vorher viel zu spät“, zumal Davenstedt die Situation ebenfalls nicht verursacht habe.

Blaues Wunder unter Druck: „Kaum Spieler zur Verfügung“

Sportlich befindet sich die Mannschaft ohnehin in einer schwierigen Situation. Mit 15 Punkten aus 16 Spielen liegt die SG Blaues Wunder Hannover nur knapp über dem Strich.

Erler sieht die Vorbereitung massiv beeinträchtigt: „Wir haben kaum Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung.“ Die Belastung der vergangenen Wochen und die kurze Zeit seit dem letzten Spiel tun ihr Übriges.

Ausblick: Ein wichtiges Spiel trotz widriger Umstände

Trotz des Ärgers richtet Erler den Blick auf den Platz – wenn auch unter schwierigen Bedingungen. Der Gegner TuS Davenstedt rangiert nur einen Punkt hinter Blaues Wunder und steckt ebenfalls tief im Tabellenkeller.

Die Partie ist daher mehr als ein Nachholspiel: Sie ist ein richtungsweisendes Aufeinandertreffen zweier Mannschaften im Kampf gegen den Abstieg.

Ob die kurzfristige Ansetzung und die dünne Personallage Auswirkungen haben werden, wird sich am Mittwochabend zeigen.