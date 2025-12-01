Blaues Wunder hadert nach 0:2 gegen Garbsen mit entscheidenden Szenen

Die SG Blaues Wunder Hannover hat im Kellerduell gegen den TuS Garbsen eine bittere 0:2-Heimniederlage kassiert und bleibt im Tabellenkeller stecken. Trainer Leon Erler sprach nach Abpfiff von einem „absoluten 50-50-Spiel“, das über lange Strecken kaum klare Torchancen bot.

„Die erste Halbzeit war sehr zerfahren“, erklärte Erler. „Es gab sehr wenig Torchancen auf beiden Seiten. Es war ein klassisches Spiel: Wer das erste Tor macht, gewinnt.“ Seine Mannschaft startete sogar besser: „Wir hatten die erste große Chance, danach noch eine weitere, aber es waren insgesamt nur ein, zwei richtige Torchancen.“

Im zweiten Durchgang kam das Team deutlich besser aus der Kabine. „Wir kommen sehr gut raus, haben 2, 3, 4 richtig gute Torchancen, einen Pfostentreffer“, sagte Erler. Doch die Führung blieb aus – ein entscheidender Moment: „Wir machen das Tor in dieser Phase leider nicht.“

Nur wenige Minuten später kippte das Spiel. „Danach haben wir fünf Minuten richtig Probleme, schwimmen ein bisschen. Und nachdem Garbsen schon zwei gute Chancen hatte, machen sie dann das 1:0.“ Der Treffer fiel nach einer starken Einzelleistung: „Eine super Einzelaktion von dem Stürmer, richtig guter Abschluss, der zieht da gut durch.“

Schwere Vorwürfe: „Klare Tätlichkeit – und später trifft genau der Spieler“

Besonders bitter wurde es aus Sicht des Trainers durch eine Szene, die der Schiedsrichter nicht ahndete.

„Sehr unglücklich davor: Ein Spieler mit einer klaren Tätlichkeit von Garbsen, der später auch das 0:2 macht“, schilderte Erler. „Ein Ellbogenschlag auf Brusthöhe. Der Spieler von uns musste sogar noch ins Krankenhaus, weil er Probleme beim Atmen hat. Er hat eine Prellung des Brustkorbs, damit fällt er auch für das nächste Spiel aus, das ist dann natürlich extrem bitter für uns. Im Hinspiel gab es eine rote Karte für uns und unser Spieler wurde für vier Spiele gesperrt, obwohl das eine weitaus harmlosere Aktion war als das gestern. Da müsste es dann sechs, sieben Spiele Sperre geben. In solchen Situationen ist es dann schade, dass im Amateurfußball der Videobeweis oder Ähnliches fehlt. Wir können nichts dran ändern, aber das frustet dann schon sehr. Dass der Spieler jetzt auch noch ausfällt… einfach nur sch….“

Erler zeigt Verständnis für den Unparteiischen, kritisiert aber die Situation:

„Der Schiri hat es nicht gesehen. Die Assistentin hätte es eigentlich sehen müssen, sie stand auf Höhe der Szene. Sehr, sehr bitter, dass das nicht geahndet wird.“

Der Vorfall hätte das Spiel maßgeblich beeinflussen können: „Wir hätten beim Stand von 0:0 in Überzahl gespielt – erst das, und später macht der Spieler auch noch das 2:0.“

Weitere Entscheidungen frustrieren Erler: „Sehr klarer, nicht gegebener Elfmeter“

Die Partie blieb geprägt von strittigen Situationen. „Drei, vier sehr unglückliche Schiedsrichterentscheidungen“ habe es gegeben, so Erler. Besonders ärgerte ihn eine Szene im Strafraum: „In der ersten Halbzeit gab es einen sehr klaren, nicht gegebenen Elfmeter, wo er nur den Fuß unseres Spielers trifft.“

Erler analysiert nüchtern: „Bei so einem Fifty-Fifty-Spiel brauchst du diese Entscheidungen auf deiner Seite. Und das waren sie heute definitiv nicht.“

Selbstkritik bleibt – „Unsere Leistung war okay, aber nicht mehr“

Trotz des Frusts über die Entscheidungen nimmt Erler seine Mannschaft nicht aus der Verantwortung:

„Unsere Leistung war nicht dolle. Sie war okay, aber auch nicht mehr und nicht weniger.“

Garbsen habe gut verteidigt: „Sie haben wirklich gut hinten gestanden.“ In der eigenen starken Phase habe Blaues Wunder „einfach die Tore nicht erzielt“. Nach dem 0:1 sei kaum noch etwas gegangen: „Danach war bei uns nicht mehr so viel. Eine Chance noch, aber das war’s.“

Fazit: Gerechtes Unentschieden möglich – aber gar nicht erst erkämpft

Trotz erhöhter Emotionalität formulierte Erler ein klares Fazit: „Ein Unentschieden wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen.“ Doch Garbsen nutzte seine entscheidenden Momente – Blaues Wunder nicht.

„Es lief in vielerlei Hinsicht nicht viel zusammen. Dann verliert man so ein Spiel am Ende. Nicht unverdient.“

Blick nach vorn: „Gegen Davenstedt müssen wir drei Punkte holen“

Mit erst 15 Punkten aus 16 Spielen steht die SG Blaues Wunder Hannover unter Druck. Der Fokus gilt nun dem Spiel gegen TuS Davenstedt am Mittwoch.

„Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Da müssen wir drei Punkte holen“, betonte Erler.

Nach einem erneut bitteren Abend bleibt wenig Zeit zur Erholung – aber die Chance zur Wiedergutmachung folgt unmittelbar.