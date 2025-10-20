Blaues Wunder feiert Befreiungsschlag im Derby

Mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg beim TuS Kleefeld hat die SG Blaues Wunder Hannover am 13. Spieltag ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Leon Erler entschied das brisante Nachbarschaftsduell frühzeitig und verschaffte sich nach zuletzt schweren Wochen etwas Luft im Tabellenkeller.

Von Beginn an dominierte Blaues Wunder das Geschehen und nutzte die Unsicherheiten des Gegners eiskalt aus. Nach mehreren vergebenen Großchancen sorgte Morten Abromeit nach 13 Minuten für das 1:0, Joel Lothar Bruns legte sieben Minuten später nach. Kurz vor der Pause erhöhte Ibrahim-Lahar Gueye auf 3:0 – die Partie schien bereits entschieden.

„Wir sind super gestartet, haben Kleefeld vorne gut angelaufen und sie gar nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte Leon Erler. „Eigentlich muss es nach einer halben Stunde schon 5:0 stehen.“

Doch nach dem klaren Vorsprung schaltete die SG spürbar zurück. Kleefeld kam besser ins Spiel, erarbeitete sich Chancen und traf durch Marcel Hayduk zum 1:3 (65.). Nur eine Minute später hätte der TuS sogar den Anschluss schaffen können, doch Torhüter Paul Johann Witt verhinderte Schlimmeres.

„Das ärgert mich. Wir haben den Gegner durch unsere Nachlässigkeit wieder eingeladen“, kritisierte Erler. „So ein Spiel darf gar nicht mehr spannend werden.“

Zum Glück für die Gäste stellte Naveen Ragu nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her und traf nach einer schönen Kombination zum 4:1-Endstand (73.).

Verdienter Sieg – aber erneut Chancenwucher

Trotz des klaren Ergebnisses zeigte sich der Trainer nur bedingt zufrieden. „Wir hätten heute sieben, acht Tore machen müssen. Das zieht sich seit Wochen durch – wir nutzen unsere Chancen einfach zu schlecht“, monierte Erler. „Das war ein gutes Spiel, aber wir müssen effizienter werden.“

Dennoch war die Erleichterung groß: Erstmals seit Anfang September konnte die SG zwei Spiele innerhalb von drei Wochen gewinnen. Mit nun zehn Punkten zieht sie nach Zählern mit Kleefeld gleich und verbessert ihre Position im Abstiegskampf deutlich.

In der kommenden Woche wartet das Auswärtsspiel beim TuS Altwarmbüchen – eine weitere richtungsweisende Partie gegen einen direkten Konkurrenten. „Das wird wieder so ein Spiel, in dem wir viel Ballbesitz haben werden“, so Erler. „Aber wir müssen daraus endlich mehr machen und den Gegner gar nicht erst wieder zurück ins Spiel holen.“

Mit dem 4:1-Erfolg hat Blaues Wunder jedenfalls gezeigt, dass der Glaube an den Klassenerhalt wieder da ist – und dass die junge Mannschaft auch in Drucksituationen liefern kann.

TuS Kleefeld – SG Blaues Wunder Hannover 1:4

TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Niklas Freese, Raphael Schütte, Erwin Podrimaj (32. Aaron Buhrow), Frederic Nicolas Kouame (74. Maxmilian Hoffmann), Kian Seyfi, Nicolas Ludwig, Lukas Hoppe, Christopher Hayduk (85. Gent Heinsch), Marcel Hayduk, Marc Schwabbauer - Trainer: Maik Seizinger

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt, Jakob Herrmann, Morten Abromeit (78. Arsalan Alaghbri), Naveen Ragu (85. Maik Sobek), Robin Jansen (66. Marlon Bernhardt), Joel Lothar Bruns, Julian Max Christian Schulz, Ibrahim-Lahar Gueye, Robert Gröne, Zakariya Abdoun (66. Julius Jakob), Lennart Sören Bochmann (66. Jonathan Gille) - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Alexander Nzonene

Tore: 0:1 Morten Abromeit (13.), 0:2 Joel Lothar Bruns (20.), 0:3 Ibrahim-Lahar Gueye (45.), 1:3 Marcel Hayduk (65.), 1:4 Naveen Ragu (73.)