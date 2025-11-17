Blaues Wunder enttäuscht beim 0:0 gegen Kirchrode

Die Lage bleibt angespannt bei SG Blaues Wunder Hannover. Nach dem 0:0 gegen den Tabellen-16. TSV Kirchrode steht die Mannschaft von Trainer Leon Erler weiter im unteren Tabellenmittelfeld und verpasste es, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Erler fand nach dem Spiel deutliche Worte für den Auftritt seines Teams.

Erler kritisierte seine Mannschaft scharf: „Sehr schwaches Spiel von uns heute. Von allen Belangen eigentlich.“ Der Gegner habe sich „gut reingehauen, anständig verteidigt“ und konsequent auf lange Bälle gesetzt. „Hat das aber eigentlich ganz gut gemacht, ist immer wieder gut hinterhergegangen, hat gute Attacke gemacht in den Zweikämpfen und uns das Leben schwer gemacht.“

Bereits die Rahmenbedingungen sorgten für Unruhe. „Wir haben ja jetzt schon um 11.30 Uhr gespielt, Heimrecht getauscht, deswegen ging nur 11.30 Uhr auf dem Kunstrasen. Vorher bei Kirchrode wäre ein Spiel auf Rasen nicht möglich gewesen“, erklärte der Trainer. Die frühe Anstoßzeit blieb für ihn nicht ohne Folgen: „Spieler kamen zu spät zum Treffpunkt. 10 Uhr Treffpunkt bei 11.30 Uhr Spiel, passt nicht. Genauso haben wir auch gespielt.“

Eigene Lösungen fand seine Elf kaum: „Wir haben da nicht so eine Lösung gefunden, wenig Torchancen gespielt. War nicht viel von uns.“ Ein verschossener Strafstoß passte für Erler ins Gesamtbild: „Elfmeter haben wir dann auch noch verschossen, das passt dann irgendwie auch zum Spiel.“ Kirchrode kam in der zweiten Hälfte sogar der Führung nahe, „eine richtig gute Torchance, die unser Torwart richtig stark hält“.

Ein reguläres Tor gelang keinem Team. „Wir machen dann noch ein Tor aus Abseitsposition“, so Erler. Am Ende sei das Remis eher glücklich gewesen: „Kirchrode fährt 2–3 Konter, da können wir fast sogar nochmal zufrieden sein, dass wir das Spiel nicht verlieren.“

Der Trainer bemängelte vor allem die Einstellung: „Die Mannschaft war überhaupt nicht da, war überhaupt nicht bereit. Da war heute keine Power, keine Durchsetzungskraft, kein Zweikampfbiss.“ Entsprechend müsse man mit dem Punkt leben: „Viel mehr hätte es auch nicht sein können.“

Ein mögliches 1:0 hätte das Spiel zwar verändern können, doch Erler relativierte sofort: „Aber es passt dann halt auch zum Spiel, dass wir den auch neben das Tor schießen.“

Der Coach wirkte sichtlich enttäuscht: „Schwierig, schwierig. Nicht viel positiv.“ Ein kleines positives Detail blieb dennoch: „Ein Punkt, viertes Spiel in Folge ungeschlagen. Aber dann hört es auch mit dem Positiven leider auf.“

Zum Abschluss richtete er den Blick nach vorne: „Mund abputzen, weitermachen, raffen. Beim nächsten Spiel wissen die Spieler hoffentlich, dass es mehr braucht, als das, was wir heute gezeigt haben, um in dieser Liga Spiele zu gewinnen.“