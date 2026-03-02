Blaues Wunder bleibt ohne Ertrag

– Foto: Thies Meyer

Die SG Blaues Wunder Hannover hat gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren eine deutliche 1:6-Niederlage hinnehmen müssen. Nach zuvor vielen knappen Spielen setzte es diesmal eine klare Pleite – und Trainer Leon Erler fand deutliche Worte.

Döhren benötigte keine komplexen Spielzüge, um zum Erfolg zu kommen. Mehrere Treffer fielen nach langen Bällen oder zweiten Bällen. Bereits das 0:1 durch Christopher Wollny entstand nach einem einfachen Ball hinter die Kette. Auch das 0:2 durch Florian Koch resultierte aus einem langen Zuspiel, das unzureichend verteidigt wurde.

„In allen Belangen schlecht“, sagte Erler nach der Partie. „So viele Tore können wir offensiv gar nicht erzielen, um das auszugleichen.“

Beim 0:4 unterlief Blaues Wunder ein folgenschwerer Fehler im Spielaufbau, ehe in der Schlussphase zwei weitere Gegentreffer folgten. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte Lasse Marten Jannsen.

„Das Verteidigungsverhalten war kein Bezirksliga-Format“, sagte Erler. Besonders ärgerlich sei, dass Döhren kaum großen Aufwand betreiben musste, um zu Toren zu kommen.

Nach zehn Gegentoren aus den letzten beiden Spielen kündigte der Trainer eine klare Kurskorrektur an. „Wir wollen zunächst wieder die Basis legen: defensiv stabil stehen, weniger zulassen, die Ordnung wiederfinden.“

In der Hinrunde habe man das über weite Strecken solide umgesetzt. Das Grundproblem sei nie die Defensive gewesen – zuletzt jedoch sei genau diese Stabilität verloren gegangen.

Personelle Krise verschärft die Lage

Die personelle Situation bleibt angespannt. Zahlreiche Ausfälle durch Verletzungen, Abgänge und berufliche Gründe haben den Kader stark ausgedünnt. „Uns fehlen im Vergleich zum Saisonstart rund fünfzehn Spieler“, erklärte Erler. Mehrere Kreuzbandrisse und weitere Langzeitverletzungen wiegen schwer.

Gegen Döhren musste die Mannschaft erneut gemischt auflaufen, inklusive Akteuren aus unteren Teams. Die fehlende Breite und Qualität, insbesondere in der Offensive, sei „in dem Umfang kaum zu kompensieren“.

Mit sechzehn Punkten aus neunzehn Spielen steht Blaues Wunder weiter auf Rang dreizehn, punktgleich mit Kleefeld. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist gering.

„Jetzt geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und enger zusammenzurücken“, sagte Erler. Ziel sei es, zumindest wieder ein stabiles Fundament auf den Platz zu bringen – als Voraussetzung für alles Weitere.

SG Blaues Wunder Hannover – SpVgg Niedersachsen Döhren 1:6

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt (46. Tobias Voigt), Jakob Herrmann, Vincent Grannas (55. Tiago Cumbre-Fernandez), Johnny Stenske (79. Paras Mansuri), Julius Jakob, Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Julian Max Christian Schulz (36. Kai-Manoel Hidalgo Kehrel), Ibrahim-Lahar Gueye (55. Fabio Pabsdorf), Daniel Romero-Maguina, Joshua Breyer - Trainer: Leon Erler

SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Jörn Hofmeister, Lennart Güthoff, Dominik Luths, Philip Wagner (79. Patrick Olbrich), Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva, Mano Stadtler (64. Dodzi Julio Kotchi), Christopher Wollny (68. Till Wittmann), Illia Povalii (64. Anthony Bleteh Doe), Florian Koch (68. Damian Desmon Post) - Trainer: Patrick Heldt

Schiedsrichter: k.A.

Tore: 0:1 Christopher Wollny (19.), 0:2 Florian Koch (33.), 0:3 Philip Wagner (45.), 0:4 Florian Koch (65.), 1:4 Lasse Marten Jannsen (72.), 1:5 Till Wittmann (75.), 1:6 Lasse Dettmer (90.)