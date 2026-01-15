Blaues Wunder als Bühne für den Frauenfußball

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Frauenfußball rückt am Samstag, 17. Januar 2026, im Blauen Wunder in Lübben in den Mittelpunkt. Der SV Blau-Weiß Lubolz richtet mit dem 12. SüW-Cup ein Hallenturnier aus, das bewusst auf Vergleichbarkeit, Intensität und Nähe setzt. Sechs Frauenmannschaften spielen in einer gemeinsamen Gruppe jeder gegen jeden, die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Schon der Rahmen zeigt den Anspruch: Nachwuchsturniere der Mädchen am Vormittag, Frauenfußball ab dem frühen Nachmittag, dazu eine Halle, die Begegnung und Austausch ermöglichen soll. Der SüW-Cup steht damit nicht nur für sportliche Ergebnisse, sondern für einen gesamten Turniertag im Zeichen des Frauenfußballs.

Der Ablauf des SüW-Cups ist bewusst kompakt gehalten. Nach dem Mädchen-Turnier ab 9 Uhr folgt ab 13:30 Uhr das Frauenturnier. Gespielt wird ohne Gruppenaufteilung in einer Sechserrunde, jede Mannschaft trifft einmal auf jede andere. Dieses Format lässt keine taktischen Rechenspiele zu: Jeder Punkt zählt sofort, jedes Gegentor wirkt sich direkt auf die Tabelle aus. Zehn Minuten Spielzeit erhöhen das Tempo zusätzlich und verlangen von allen Teams permanente Konzentration.

Der Gastgeber als Mittelpunkt des Geschehens

Der SV Blau-Weiß Lubolz tritt nicht nur als Ausrichter, sondern auch als Teilnehmer an. Für den Verein ist der SüW-Cup ein fester Bestandteil des Winters und eine Möglichkeit, sich im eigenen Umfeld zu präsentieren. Die Spiele gegen den FSV Rot-Weiß Luckau, den MSV Zossen 07, den SV Wacker 09 Ströbitz, die SpG Admira/Deutsch Wusterhausen und die TSG Lübben geben dem Gastgeber ein breites sportliches Vergleichsfeld. In einer gemeinsamen Gruppe ist jede Begegnung zugleich sportliche Prüfung und Standortbestimmung. Teilnehmerfeld mit regionaler Vielfalt

Das Teilnehmerfeld vereint Mannschaften aus unterschiedlichen Regionen und mit unterschiedlichen sportlichen Hintergründen. Der SV Wacker 09 Ströbitz, der MSV Zossen 07, die SpG Admira/Deutsch Wusterhausen, der FSV Rot-Weiß Luckau, der SV Blau-Weiß Lubolz und die TSG Lübben bringen jeweils eigene Spielideen und Erfahrungen mit. Gerade in der Halle treffen diese Stile direkt aufeinander, ohne Ausweichmöglichkeiten. Der SüW-Cup wird so zu einem Turnier, das Vergleichbarkeit schafft und zugleich Unterschiede offenlegt.