Blauer Rauch: Nehmen MSV-Fans RWE zum zweiten Mal hops? Zwei Wochen vor dem Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg scheinen Fans der Zebras den Rivalen schon zum zweiten Mal in dieser Saison hops genommen zu haben. von Marcel Eichholz · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Vor dem Essener Fanblock steigt blauer Rauch auf. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Das Revierderby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg wirft seinen Schatten voraus. In rund zwei Wochen, am Karsamstag, ist es endlich so weit und die Mannschaften stehen sich im direkten Duell auf dem Rasen gegenüber. Einen ersten Gruß der Duisburger Fanszene scheint es bereits im Vorfeld gegeben zu haben.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Gut eine Stunde war zwischen Viktoria Köln und RWE am Sonntagabend gespielt, als vor dem Essener Gästeblock blauer Rauch aufstieg. Wie die WAZ berichtet, sollen die Verursacher, die die Rauchtöpfe wohl mit einer Fernzündung scharf gemacht haben, in den angrenzenden Wald geflüchtet sein. RWE-Anhänger und die Polizei nahmen - wohl erfolglos - die Verfolgung auf. Welchem Verein die Verursacher zuzuordnen sind, ist bislang unklar, doch die Vermutung, dass es sich um Fans des MSV Duisburg gehandelt haben könnte, steht im Raum. Sie würde auch Sinn machen, denn immerhin treffen beide Mannschaften in gut zwei Wochen am Karsamstag (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker) aufeinander. Die Situation im Kölner Sportpark Höhenberg drohte kurzzeitig zu eskalieren. Essener Fans stürmten in den Innenraum, konnten aber von den eigenen Auswechselspielern zurückgehalten werden. Nach einer kurzen Unterbrechung beruhigte sich die Lage wieder und das Spiel konnte fortgesetzt werden.

Das Derby war selten von so großer Bedeutung, als es nun sein wird. Während RWE mit 55 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga steht, folgt der MSV mit einem Zähler weniger auf Rang vier. Aktuell können sich noch sechs Mannschaften berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen, der TSV 1860 München und der SV Wehen Wiesbaden müssen nach ihren Niederlagen am Wochenende um den Anschluss kämpfen. Zweite MSV-Aktion der Saison? Sollte sich die Vermutung bestätigen, dass es sich bei dem blauen Rauch um eine gezielte Aktion aus der Fanszene des MSV Duisburg gehandelt hat, wäre es bereits der zweite Coup der Zebras in dieser Spielzeit. Bereits im November des vergangenen Jahres hatte die Duisburger Ultra-Gruppierung "Proud Generation" ihren Essener Counterpart düpiert. Nachdem RWE-Fans durch einen frauenfeindlichen Flyer in die Schlagzeilen geraten waren, gründete sich eine vermeintliche Initiative unter dem Namen "RWE für Toleranz".