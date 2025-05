Blauer Himmel, klare Sicht - nur für einen nicht

Der Gegner Urbach heute ein Gegner auf Augenhöhe, ein offenes Spiel bis zum Ende. Das 1-0 für die Gastgeber per Handelfmeter, strittige Szene, fairerweise aber korrekte Entscheidung des Schiedsrichters. Das war dann aber auch alles, was vom Schiri als gut gepfiffen bezeichnen konnte. Das Spiel drohte nun zu kippen, da in der 28sten Minute Urbach das 2-0 erzielte. Unsere Jungs steckten dies aber super weg und stellten durch Maurice auf 1-2, welcher auch der Halbzeitstand war. Die zweite Hälfte beide Teams mit einigen Torchancen, blieben jedoch alle ungenutzt. Die Zweikämpfe der Urbacher sehr hart geführt und so wurde öfter das ein oder andere Foul gepfiffen, jedoch ohne eine wirklich klare Linie des Schiedsrichters. Das Highlight setzte dieser in der 94sten Minute persönlich, womit er zum Schluss noch einmal seine schlechte Leistung bestätigte. Das Foulspiel selbst eine klare rote Karte, ohne Chance auf den Ball unseren Spieler hinten brutal in die Beine getreten - Entscheidung des Schiri, gelbe Karte mit der Aussage, „hat ja nicht komplett durchgezogen beim Tritt“. Bei allem Respekt zum Einsatz aller Schiedsrichter in der Kreisliga, aber das heute war eine glatte 6. Es kam der Eindruck rüber, dass der unparteiische heute nicht wirklich das Regelwerk kannte.