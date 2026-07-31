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Ligavorschau
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Blaue Invasion: Löwen kommen mit über 3.000 Fans nach Schweinfurt
2. Spieltag: Saisonauftakt für den TSV 1860 +++ Wacker Burghausen empfängt den FC Bayern II
von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser
Schnelles Wiedersehen: Erst Anfang Mai gastierte der TSV 1860 samt zahlreich mitgereistem Anhang in Schweinfurt. Nun treffen sich beide Teams an gleicher Stelle wieder - nur eben in der Regionalliga Bayern! – Foto: Ryan Evans
Der 2. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an - und nun steigt auch das größte Zugpferd ein: Der TSV 1860 München legt seinen mit Spannung erwarteten Neustart mit dem Auswärtsspiel am Samstag (Anpfiff 14Uhr) beim 1. FC Schweinfurt 05 hin. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt das Spiel live im TV.
Dass die Dimensionen beim Deutschen Meister von 1966 ein wenig anders sind als beim Rest des Teilnehmenfelds, belegt schon ein Blick auf diese Zahlen: Trotz des Absturzes hat der TSV binnen eines Tages 5.000 Dauerkarten für die vierte Liga verkauft. Am Mittwoch hatte die aktive Fanszene zum Besuch des Nachmittagstrainings aufgerufen, und rund 1.000 Anhänger strömten ans Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. Für das Auftaktspiel der Sechziger in Schweinfurt sind alle Tickets für den Auswärtsblock vergriffen. Heißt: Die Giesinger werden offiziell von 3.100 Fans nach Schweinfurt begleitet. Der Rückhalt ist also nach wie vor massiv!
Sportlich wird`s natürlich interessant, wie die Truppe von Cheftrainer Alper Kayabunar, die fast täglich mit frischem Personal verstärkt wird, schon harmoniert. Ein wenig Druck auf dem Kessel ist bereits in Schweinfurt nach der 1:5-Derbyschmach beim kleinen Nachbarn in Aubstadt. Ein Erfolg, oder zumindest ein Teilerfolg, gegen die Löwen wäre Gold wert, um ruhig weiterarbeiten zu können.
Der SV Wacker (in weiß) will seinen Auswärtssieg in Ansbach mit einem Heimdreier gegen den FC Bayern II vergolden. – Foto: Kurt Botsch
Bereits am Freitagabend wartet auf den SV Wacker Burghausen ein Highlight der Saison: Das Heimspiel gegen die Profireserve des FC Bayern München. Die Burghauser erwarten rund 2.000 Zuschauer. Beste Werbung hat Wacker am ersten Spieltag mit dem glatten 4:0-Auswärtssieg in Ansbach betrieben. Vor allem Youngster und Eigengewächs Moritz Leitner (19) machte mit seinem Doppelpack nachdrücklich auf sich aufmerksam - den Namen sollte man sich merken! "Wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Saison und hoffen am Freitagabend gegen einen guten Gegner natürlich auf eine tolle Kulisse. Wir wollen den positiven Schwung aus der letzten Woche mitnehmen und auch zuhause mit einem Sieg in die Saison starten", erklärt SVW-Cheftrainer Matthias Ostrzolek im Vorfeld der Partie, die im BR24Sport-Livestream zu sehen sein wird. Ein Match, das die Bayern-Amateure lieber nicht verlieren sollten nach der überraschenden Auftaktpleite zuhause gegen den Aufsteiger aus Eltersdorf.
Sicher auch sehr interessant: Der amtierende Meister 1. FC Nürnberg II empfängt am Valznerweiher die SpVgg Unterhaching. Die Vorstädter sind mit einem 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II erfolgreich in die Saison gestartet, sind aber immer noch ohne Chefcoach. Das Sagen hat weiterhin Interimstrainer Janek Frensch.