Blaue Invasion: Löwen kommen mit über 3.000 Fans nach Schweinfurt

Dass die Dimensionen beim Deutschen Meister von 1966 ein wenig anders sind als beim Rest des Teilnehmenfelds, belegt schon ein Blick auf diese Zahlen: Trotz des Absturzes hat der TSV binnen eines Tages 5.000 Dauerkarten für die vierte Liga verkauft. Am Mittwoch hatte die aktive Fanszene zum Besuch des Nachmittagstrainings aufgerufen, und rund 1.000 Anhänger strömten ans Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114. Für das Auftaktspiel der Sechziger in Schweinfurt sind alle Tickets für den Auswärtsblock vergriffen. Heißt: Die Giesinger werden offiziell von 3.100 Fans nach Schweinfurt begleitet. Der Rückhalt ist also nach wie vor massiv!



Sportlich wird`s natürlich interessant, wie die Truppe von Cheftrainer Alper Kayabunar, die fast täglich mit frischem Personal verstärkt wird, schon harmoniert. Ein wenig Druck auf dem Kessel ist bereits in Schweinfurt nach der 1:5-Derbyschmach beim kleinen Nachbarn in Aubstadt. Ein Erfolg, oder zumindest ein Teilerfolg, gegen die Löwen wäre Gold wert, um ruhig weiterarbeiten zu können.