Blaubeuren überrascht in Ulm, Reinstetten siegt klar in Schussenried

Der FC Blaubeuren sorgte mit einem Auswärtssieg bei der SSG Ulm 99 am Sonntagnachmittag für Aufsehen und fügte dem Aufstiegsaspiranten eine schmerzhafte Derbyniederlage zu. Der SV Reinstetten feierte in Schussenried einen souveränen 3:1-Auswärtssieg und kletterte damit auf Rang drei. Außerdem gelang dem TSV Heimenkirch im Kellerduell gegen den SV Kressbronn der zweite Saisonsieg, während der TSV 1889 Buch mit einem Torfestival gegen den FC Srbija Ulm ein deutliches Ausrufezeichen setzte.

Im Derby zwischen dem SV Mietingen und dem FV Biberach teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Philipp Auer brachte Mietingen in der 26. Minute in Führung, ehe Johann Ndjongang kurz vor der Pause (43.) für die Gäste ausglich. Beide Mannschaften konnten weitere Chancen im weiteren Spielkverlauf nicht nutzen und so blieb es letztendlich beim gerechten Unentschieden. In der Tabelle steht Mietingen mit 16 Punkten auf weiterhing auf Rang vier, während der FV Biberach mit nun sieben Zählern auf Platz 15 festhängt. ---

Die SSG Ulm 99 kassierte im Derby gegen den FC Blaubeuren eine 0:2-Niederlage. Ismail Demiray brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung, ehe Kyrylo Yermoshenko in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar machte. Die Ulmer konnten nicht an die Leistung der vergangen beiden Spiele anknüpfen. Blaubeuren hingegen bleibt dagegen das dritte Mal in Folge ungeschlagen und steht nun auf Rang 12. ---



In Buch entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Gastgeber von Beginn an tonangebend waren. Manuel Schrapp traf in der 8. Minute per Foulelfmeter und erzielte in der 69. Minute seinen zweiten Treffer. Nevio Deufel (15.), Robin Egle (46.) und Timo Leitner (79.) komplettierten den verdienten Sieg, während Dalibor Andjic (57.) und Nikola Stanišić (89.) für die Gäste erfolgreich waren. Buch rückt durch diesen Erfolg mit 13 Punkten auf Platz 11 vor, während Srbija mit ebenfalls 13 Punkten auf Rang zehn steht.

Das umkämpfte Duell zwischen Aufsteiger SC Staig und Titelanwärter Türkspor Neu-Ulm endete mit einem späten 1:1-Unentschieden. Nikola Stojnovic brachte Türkspor in der 31. Minute in Führung, doch in einer hektischen Schlussphase glich Lukas Mangold mit dem Lucky Punch in der 95. Minute aus. Für Staig war der Punktgewinn ein großer Erfolg, Julian Rauner sah in der 97. Minute noch die Gelb-Rote Karte. In der 94. Minute gab es zudem für Tobias Weibler von Türkspor die Rote Karte. Türkspor bleibt mit 20 Punkten Tabellenzweiter hinter Laupheim.

Der SV Reinstetten startete furios in die Partie und führte bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Christoph Haas traf in der 1. und 78. Minute doppelt, dazwischen erhöhte Dominik Martin in der 5. Minute. Felix Bonelli sorgte in der Schlussminute (90.) nur noch für Ergebniskosmetik. Reinstetten rückt mit diesem Auswärtserfolg auf den dritten Tabellenplatz vor, während Bad Schussenried mit acht Punkten weiterhin im Tabellenkeller auf Platz 14 steht.

Der FV Olympia Laupheim zeigte beim FC Wangen erneut seine Klasse und gewann mit 2:0. Marcello Lorenzo Mignemi in der 51. Minute und Christian Gavric in der Nachspielzeit (90.) sorgten für die entscheidenden Treffer. Laupheim baute durch den Auswärtssieg seine Tabellenführung auf drei Punkte aus und bleibt das Maß aller Dinge. Wangen dagegen bleibt auf Platz 10 und verpasst es, den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten.

Mit einem klaren 3:0-Erfolg über den TSV Riedlingen gelang dem FV Rot-Weiß Weiler mit 15 Punkten der Sprung auf Platz sechs. Michael Schmid eröffnete in der 30. Minute, ehe Niklas Wunsch mit einem späten Doppelpack (81., 90.) alles klar machte. Riedlingen kassierte die sechste Saisonniederlag und belegt nun Rang 12..

Der TSV Heimenkirch feierte einen wichtigen Heimsieg im Kelerduell. Simon Weber (54.) und Jens Berger (73.) trafen für die Gastgeber, ehe Liam Gierer in der 81. Minute für Kressbronn verkürzte. Zuvor hatte Luka Föger in der 32. Minute per Strafstoß die Chance zur Gästeführung, scheiterte jedoch am Torwart. Heimenkirch klettert mit diesem Sieg auf Rang 15, während Kressbronn weiterhin mit vier Punkten das Tabellenende ziert.







