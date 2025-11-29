Blaubeuren springt auf Platz zwei, hektische Schlussphase in Mietingen

Der SV Kressbronn kassierte gegen den FV Rot-Weiß Weiler ein 2:0-Niederlage, während der FC Blaubeuren die Ergebniskrise beim FV Olympia Laupheim weiter verschärfte und selbst auf Platz zwei sprang. Der TSV 1889 Buch feierte einen furiosen Kantersieg. Spannung bis zur letzten Minute herrschte in Mietingen, dort sorgten späte Tore und Platzverweise für reichlich Gesprächsstoff. Der FV Biberach und der SV Reinstetten trennten sich im Derby Unentschieden.

Im Derby trennten sich der FV Biberach und der SV Reinstetten 1:1. Deniz Baris Mrden traf in der 27. Minute zur Führung für die Gastgeber, ehe Timo Heimpel in der 72. Minute ausglich. Reinstetten belegt mit nun 27 Punkten den sechsten Tabellenrang, während Biberach mit 18 Zählern auf Platz 14 bleibt und weiterhin gegen den Abstieg kämpft. ---

Der FC Blaubeuren setzte seinen Höhenflug fort und gewann das Topspiel gegen den FV Olympia Laupheim mit 2:1. Mario Lacic brachte Blaubeuren mit dem Treffer in der 45. Minute in Führung, Josip Santic erhöhte in der 68. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Philip Jelica in der 80. Minute für Laupheim, doch zum Punktgewinn reichte es nicht. Blaubeuren klettert mit 30 Punkten auf Rang zwei, während Laupheim mit 29 Zählern auf Platz drei abrutscht. ---



Der FC Srbija Ulm (Platz 8) reist mit Rückenwind an, nachdem man 2:1 aus Bad Schussenried mitnahm. Türkspor Neu-Ulm (Platz 1) festigte seine Spitzenposition mit dem 2:0 gegen Blaubeuren – die Dominanz bleibt ungebrochen. Srbija will sich als ernsthafter Herausforderer im Derby zeigen, während Türkspor seine Führungsrolle weiter untermauern möchte.

Der TSV Neu-Ulm setzte sich im Duelle der Aufsteiger mit 1:0 gegen den SC Staig durch und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend. Oliver Schlotter erzielte in der 56. Minute das Tor des Tages in diesem Derby, zuvor scheiterte Silvan Laib in der 17. Minute per Foulelfmeter an der Chance zur Gästeführung. Neu-Ulm steht nun mit 22 Punkten auf Tabellenplatz zehn, während Aufsteiger Staig mit 21 Punkten Rang zwölf belegt.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der TSV 1889 Buch beim 5:0-Heimsieg gegen den FV Bad Schussenried. Timo Leitner traf in der 35., 53., 55. und 80. Minute gleich viermal, Tim Voß steuerte in der 50. Minute ein weiteres Tor bei. Buch springt damit mit 23 Punkten auf Rang acht, während Bad Schussenried mit nur acht Punkten Tabellenletzter bleibt.

Die Partie zwischen SV Mietingen und FC Wangen endete nach hektischer Schlussphase 1:1. Tim Bucher brachte die Gastgeber in der 80. Minute in Führung, Robin Ertle traf in der 90. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich. Zudem sahen Jeremias Rondinella (68.) für Mietingen und Orion Guillaume (83.) für Wangen jeweils die Gelb-Rote Karte. Wangen belegt mit 24 Punkte Rang sieben, Mietingen steht mit 22 Punkten auf Platz elf und verpasst den Sprung die obere Tabellenhälfte.

Morgen, 14:30 Uhr SSG Ulm 99 TSV Riedlingen



Die SSG Ulm 99 (Platz 3) hatte zuletzt spielfrei und konnte regenerieren, bleibt aber im Aufstiegsrennen präsent. Der TSV Riedlingen (Platz 13) kommt mit einem 2:0-Erfolg über Buch und schöpft Hoffnung auf den Weg nach oben. Ulm will seiner Favoritenrolle gerecht werden, Riedlingen will überraschen.

Niklas Wunsch traf schon in der 1. Minute zum 0:1, Wassim Ghrab legte in der 51. Minute das 0:2 nach. Weiler festigte durch den Auswärtssieg mit nun 29 Punkten den vierten Tabellenplatz und bleibt oben dran. Kressbronn hingegen steckt mit weiterhin nur acht Zählern tief auf Rang 16 im Tabellenkeller und droht den Anschluss endgültig zu verlieren.





