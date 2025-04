Blaubeuren siegt im Verfolgerduell, FV Biberach gewinnt auswärts

Der FC Srbija Ulm feierte im Kellerduell einen wichtigen Heimsieg und verkürzte den Rückstand auf den vorletzten TSV Riedlingen. Nenad Đurić brachte die Hausherren mit seinem Treffer in der 38. Minute in Führung, Samuel-Alexandru Alexandru erhöhte noch vor der Pause (45.). Dennis Altergot verkürzte zwar in der 58. Minute, doch erneut Đurić stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90.+2). Srbija Ulm steht nun bei sechs Punkten, Riedlingen bleibt bei neun Zählern auf Rang acht.

---



Im Verfolgerduell setzte sich der FC Blaubeuren gegen den SV Reinstetten souverän durch. Oliver Wlodarski erzielte die beiden ersten Treffer für die Gastgeber (16., 28.), ehe Christoph Haas in der 59. Minute verkürzte. Nikolaj Adlwarth sorgte in der 64. Minute für die Entscheidung. Blaubeuren liegt nun mit 20 Punkten auf Rang zwei, Reinstetten rutscht auf Platz sechs ab.

---



Der TSV Heimenkirch trotzt dem Tabellenführer VfB Friedrichshafen ein torloses Remis ab. Trotz Überlegenheit der Gäste blieb es beim 0:0, womit Friedrichshafen seine Tabellenführung auf 22 Punkte ausbaut. Heimenkirch verbessert sich auf zehn Punkte, bleibt aber weiterhin im hinteren Drittel der Tabelle.









Abstiegsrunde



Der FV Biberach/Riß festigte seine starke Form mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim FV Ravensburg II und belegt nun wieder den zweiten Platz. Simon Keller traf in der 29. Minute zur Führung, Robin Biesinger (65.) und Janik Martin (90.+2) bauten das Ergebnis aus. Biberach steht nun bei 29 Punkten punktgleich mit Laupheim, Ravensburg bleibt mit 23 Zählern auf Rang sieben.

---



Mit zwei späten Treffern sicherte sich der SV Mietingen einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Hohentengen. Christian Glaser (90.) und Philipp Auer (90.+10) trafen für die Gastgeber, nachdem Robin Ertle zuvor in der 76. Minute einen Foulelfmeter vergeben hatte. Mietingen klettert mit 27 Punkten auf Rang zwei, Hohentengen bleibt mit 13 Zählern auf Platz zehn.

---



Der FV Olympia Laupheim zeigte eine souveräne Vorstellung gegen den SV Oberzell und baute seine Ungeschlagen-Serie aus. Marcello Lorenzo Mignemi (31.), Dominik Ludwig (48., 59.) und Hugo Höfner (81.) sorgten für klare Verhältnisse. Laupheim steht mit 29 Punkten an der Spitze, Oberzell bleibt mit 14 Punkten auf Rang neun.

---



Die TSG Ehingen sorgte für eine der größten Überraschungen des Spieltags und feierte einen klaren 3:0-Sieg gegen Türkspor Neu-Ulm. Luka Puskaric (27.), Dominik Pikneev (70.) und Fabian Schrode (90.+4) trafen für die Gastgeber. Für Türkspor kam es noch bitterer: Andrew Owusu und Baris Durmus sahen beide in der 84. Minute die Rote Karte.

---



Der FC Mengen feierte gegen den SV Ochsenhausen einen überzeugenden Heimsieg und konnte Punkte auf den Relegationsplatz gutmachen. Lasse Trenkmann traf früh doppelt (16., 17.), Ladislav Varady (45.) und erneut Trenkmann (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mengen verbessert sich auf 18 Punkte, Ochsenhausen bleibt mit neun Punkten Schlusslicht.

----



In einer umkämpften Partie trennten sich der SC Türkgücü Ulm und der TSV 1889 Buch 1:1. Ismael Demiray brachte Türkgücü in der 56. Minute in Führung, doch nach der Gelb-Roten Karte für Fatajo Ousman (74.) verteidigte der Gastgeber nur noch mit zehn Mann. Patrick Sailer verwandelte in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum späten Ausgleich. Türkgücü ist nun mit 25 Punkten Fünfter, Buch folgt mit 23 Punkten auf Rang sechs.







Im Allgäuer Derby trennten sich der FC Wangen und der FV Rot-Weiß Weiler mit einem 1:1-Unentschieden. Michael Schmid brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, doch Okan Housein glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (45.). Wangen steht damit mit 16 Punkten auf Rang vier, Weiler folgt mit 15 Zählern direkt dahinter.---